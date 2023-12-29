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未成年犯罪 呂秋遠：幫派是不是更該大力掃蕩？

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

新北市校園衝突事件，凸顯少年犯罪問題，不少民眾質疑為何加害人是未成年就受到諸多保護。律師呂秋遠在臉書表示，少年事件處理法的規定，許多幫派在學校吸收未成年學生，「讓他們販毒、詐欺、恐嚇，反正可以減刑，又只會有感化教育，往後也不會有前科記錄」，這些幫派，是不是更應該大力掃蕩？

呂秋遠表示，很難期待這些班級的老師，有辦法對學生搜身、檢查有沒有帶刀來上課，甚至違反上課秩序時，該怎麼好好的經營班級一樣。有這麼簡單嗎？不妨自己來試試看，怎麼讓這些孩子，願意安靜的留在教室裡學習。

呂秋遠表示，他每次到新北少年法院開庭時，看到一群看似國中生的孩子，就在法院門口抽菸、嚼檳榔，機車改裝排氣管，「明明是來法院上課輔導，看起來卻像是來集體聯誼一樣」。他都會想到底還能多做些什麼，讓這樣的情況可以變得更好。

他說，因為少年事件處理法的規定，許多幫派在學校吸收未成年學生，讓他們販毒、詐欺、恐嚇，反正可以減刑，又只會有感化教育，往後也不會有前科記錄，這些幫派，是不是更應該大力掃蕩？

呂秋遠表示，除了要「少年犯判死刑」這種建議之外，有沒有任何建設性的意見，可以讓我們的青少年成長環境更安全？例如，我們願意花多少預算，來保障校園安全？不論是諮商輔導，或是增加安全措施。教育部與新北市政府，是不是該檢討相關的法令規定，與實體的資源挹注，讓老師可以多一些能力改變狀況？

網友表示，「家庭教育才是最根本的吧」、「整個事件最瑟瑟發抖的應該是老師，不管會被社會罵，管了會沒命」、「這個是家庭跟教育的共業，很令人難過」、「很多人都搞錯對象！黑道才是真正的禍害根源」、「父母責任最大」、「他只是個孩子啊，但死的同樣也是一個孩子，所以只因為是孩子就值得原諒嗎」、「連送孩子上學都無法獲得基本安全保障，不知道政府還能給我們什麼」。

新北市校園衝突事件引起各界重視，該校近日白天有員警駐守。本報資料照片
新北市校園衝突事件引起各界重視，該校近日白天有員警駐守。本報資料照片

幫派 呂秋遠

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