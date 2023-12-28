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新莊詐欺監控手駕車逃緝 警尾追他撞9車狼狽落網
劉、林兩男被詐欺集團吸收為監控手與取款車手，今天晚上兩人約得被害人柏男到新北新莊區面交80萬元「投金」。警獲報埋伏在旁，見被害人交付林男投金之際衝前逮人。劉男見狀駕車逃逸，警尾後追去，劉男困在車陣往前衝撞9車試圖逃逸未果，當場被警拉出車外上銬逮捕。警方附帶搜索車內，查扣毒品吸食器及相關證物，一併帶回偵辦，警詢後依法究辦。
據了解，林姓男子（26歲）與劉姓男子（32歲），兩人皆有多項前科，被詐團吸收成為取款車手與監控車手。上個月27日開始，兩人假冒代操投資股票公司業務，陸續騙得被害人柏男157萬元。
日前柏男想出金不成，今天卻接到對方來訊以「股票分紅出金」為由，要被害人柏男面交80萬元出金，柏男覺得有異報警。新莊警方獲報派員前往新北市新莊區萬壽路1段21巷17弄面交地點埋伏。
今天晚上約莫6時許，警方趁柏男與取款手林男面交之際衝前逮人，在旁駕車監控的劉男見狀，趕緊踩油門往前逃逸，警方尾後追捕，雙方追至萬壽路1段與富國路口，不巧遇到前方車流壅塞。
劉男往前衝撞7輛汽車、2兩機車，造成一名機車騎士肢體些微擦挫傷，緊急送醫沒有大礙。劉男逃脫不成仍困車陣，當場被尾後追來員警拉出車外上銬逮捕，經附帶搜索車內，查扣安非他命殘渣、吸食器、及相關證物，一併帶回偵辦，警詢後依詐欺罪嫌移送林男法辦；劉男則依妨害公務、詐欺、毒品送辦。
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