43歲男子訂購美國槍枝零組件 3D列印製槍遭台、美聯手查獲

台北市43歲張姓男子從美國訂購槍枝零組件郵寄來台，美國商務部工業及安全局(BIS)與美國聯邦調查局(FBI) 共同分析入台威脅物品情資時，發現張男訂購危險物品，立即通報我方刑事局，10月時逮捕張嫌。

刑事局國際科指出，張姓男子擔任資通工程師工作，曾在去年9月起，疑似從美國陸續進口克拉克(GLOCK)制式槍管等槍枝主要零組件，今年8月間，台美執法單位交換情資，發現張嫌訂購情況，警方與財政部關務署台北關合作監控，今年9月在中華郵政攔查寄送至張嫌地址的可疑國際郵包，警方會同台北關檢查包裹，確定裡頭是制式槍管、槍枝滑套等台灣列管槍枝主要零組件。

警方今年10月下旬持搜索票、拘票，在士林社子島張嫌租屋處拘提他到案，搜索查扣大批改造槍枝工具（含3D列印機）、槍枝零組件、3D列印克拉克(GLOCK)槍身共12把、改造克拉克(GLOCK)手槍2把（經鑑驗具殺傷力）以及長、短槍子彈數發等物證，警方依槍砲罪嫌移送張嫌到台北地檢署後，由檢察官向法院聲押獲准。

警方調查，張嫌製造槍身方法，仿效國外使用3D列印，手法特殊且容易躲避查緝，張嫌短時間即組裝克拉克（GLOCK)-19型2枝手槍完畢，查獲時還在研究克拉克（GLOCK)-26型的槍身模具。

張嫌有工業設計學歷，喜歡生存遊戲及射擊電玩，好奇想要製造槍枝收藏，他購買列印機，從國外網站下載3D列印製槍的輸出圖，陸續自美訂購板機、撞針、槍管等零組件，順利製造出兩把具殺傷力成品，張嫌辯稱製槍並未要從事不法，也沒有販售，單純興趣使然。