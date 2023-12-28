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43歲男子訂購美國槍枝零組件 3D列印製槍遭台、美聯手查獲

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市43歲張姓男子從美國訂購槍枝零組件郵寄來台，美國商務部工業及安全局(BIS)與美國聯邦調查局(FBI) 共同分析入台威脅物品情資時，發現張男訂購危險物品，立即通報我方刑事局，10月時逮捕張嫌。

刑事局國際科指出，張姓男子擔任資通工程師工作，曾在去年9月起，疑似從美國陸續進口克拉克(GLOCK)制式槍管等槍枝主要零組件，今年8月間，台美執法單位交換情資，發現張嫌訂購情況，警方與財政部關務署台北關合作監控，今年9月在中華郵政攔查寄送至張嫌地址的可疑國際郵包，警方會同台北關檢查包裹，確定裡頭是制式槍管、槍枝滑套等台灣列管槍枝主要零組件。

警方今年10月下旬持搜索票、拘票，在士林社子島張嫌租屋處拘提他到案，搜索查扣大批改造槍枝工具（含3D列印機）、槍枝零組件、3D列印克拉克(GLOCK)槍身共12把、改造克拉克(GLOCK)手槍2把（經鑑驗具殺傷力）以及長、短槍子彈數發等物證，警方依槍砲罪嫌移送張嫌到台北地檢署後，由檢察官向法院聲押獲准。

警方調查，張嫌製造槍身方法，仿效國外使用3D列印，手法特殊且容易躲避查緝，張嫌短時間即組裝克拉克（GLOCK)-19型2枝手槍完畢，查獲時還在研究克拉克（GLOCK)-26型的槍身模具。

張嫌有工業設計學歷，喜歡生存遊戲及射擊電玩，好奇想要製造槍枝收藏，他購買列印機，從國外網站下載3D列印製槍的輸出圖，陸續自美訂購板機、撞針、槍管等零組件，順利製造出兩把具殺傷力成品，張嫌辯稱製槍並未要從事不法，也沒有販售，單純興趣使然。

警方提醒，台灣已與美國執法單位，建立相關違禁物進出口示警通報及跨國犯罪情資分享機制，對於違禁物及槍枝零組件等走私情資，美方都會立即通報台灣偵辦。

張姓男子從美國訂購槍枝零組件郵寄來台，遭美國執法機關發現並通報我方刑事局，警方日前逮捕張嫌，並查扣槍枝、火藥等證物。記者廖炳棋/翻攝
張姓男子從美國訂購槍枝零組件郵寄來台，遭美國執法機關發現並通報我方刑事局，警方日前逮捕張嫌，並查扣槍枝、火藥等證物。記者廖炳棋/翻攝
圖左至右：刑事局國際刑警科隊長蘇立琮、台北市南港分局偵查隊隊長曾文勇、美國商務部工業及安全局(BIS)出口管制官林安杰(Ariel Joshua Leinwand)、刑事局國際刑警科研究員李昆達、美國聯邦調查局(FBI)駐台官員法務聯絡組組長康泰(Ty Cook)、新北市中和分局偵查隊副隊長阮國城。記者廖炳棋/翻攝
圖左至右：刑事局國際刑警科隊長蘇立琮、台北市南港分局偵查隊隊長曾文勇、美國商務部工業及安全局(BIS)出口管制官林安杰(Ariel Joshua Leinwand)、刑事局國際刑警科研究員李昆達、美國聯邦調查局(FBI)駐台官員法務聯絡組組長康泰(Ty Cook)、新北市中和分局偵查隊副隊長阮國城。記者廖炳棋/翻攝
張姓男子從美國訂購槍枝零組件郵寄來台，遭美國執法機關發現並通報我方刑事局，警方日前逮捕張嫌，並查扣槍枝、火藥等證物。記者廖炳棋/翻攝
張姓男子從美國訂購槍枝零組件郵寄來台，遭美國執法機關發現並通報我方刑事局，警方日前逮捕張嫌，並查扣槍枝、火藥等證物。記者廖炳棋/翻攝
張姓男子從美國訂購槍枝零組件郵寄來台，遭美國執法機關發現並通報我方刑事局，警方日前逮捕張嫌，並查扣槍枝、火藥等證物。記者廖炳棋/翻攝
張姓男子從美國訂購槍枝零組件郵寄來台，遭美國執法機關發現並通報我方刑事局，警方日前逮捕張嫌，並查扣槍枝、火藥等證物。記者廖炳棋/翻攝
張姓男子從美國訂購槍枝零組件郵寄來台，遭美國執法機關發現並通報我方刑事局，警方日前逮捕張嫌，並查扣槍枝、火藥等證物。記者廖炳棋/翻攝
張姓男子從美國訂購槍枝零組件郵寄來台，遭美國執法機關發現並通報我方刑事局，警方日前逮捕張嫌，並查扣槍枝、火藥等證物。記者廖炳棋/翻攝
張姓男子從美國訂購槍枝零組件郵寄來台，遭美國執法機關發現並通報我方刑事局，警方日前逮捕張嫌，並查扣3D列印機、槍枝、火藥等證物。記者廖炳棋/翻攝
張姓男子從美國訂購槍枝零組件郵寄來台，遭美國執法機關發現並通報我方刑事局，警方日前逮捕張嫌，並查扣3D列印機、槍枝、火藥等證物。記者廖炳棋/翻攝
張姓男子從美國訂購槍枝零組件郵寄來台，遭美國執法機關發現並通報我方刑事局，警方日前逮捕張嫌，並查扣槍枝、火藥等證物。記者廖炳棋/翻攝
張姓男子從美國訂購槍枝零組件郵寄來台，遭美國執法機關發現並通報我方刑事局，警方日前逮捕張嫌，並查扣槍枝、火藥等證物。記者廖炳棋/翻攝
張姓男子從美國訂購槍枝零組件郵寄來台，遭美國執法機關發現並通報我方刑事局，警方日前逮捕張嫌，並查扣槍枝、火藥等證物。記者廖炳棋/翻攝
張姓男子從美國訂購槍枝零組件郵寄來台，遭美國執法機關發現並通報我方刑事局，警方日前逮捕張嫌，並查扣槍枝、火藥等證物。記者廖炳棋/翻攝

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