快訊

4大專校院可用資金為負 「這所私校」可用資金達84億超過台大

實支實付險下架掀搶買潮 保誠人壽開第一槍「停止受理」

勒索李善均韓幣3.5億！酒店女現身法院「抱孩子竄逃」 韓網友氣炸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南通緝犯騎車趴趴走 休假警盯上攔查還想逃當場被逮

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警五分局警備隊副隊長蘇敬修，昨休假期間在北區臨安路上與46歲侯姓通緝犯擦身而過，尾隨中西區濟生街攔下盤查，侯男拒不配合欲駕駛機車逃逸，遭員警拉下後又掙脫，最後仍被壓制逮捕，並在其住居所起出卡通「史迪奇」造型的吸食器及安非他命等，依法送辦。

警方調查，侯男是台南地檢署發布的洗錢防制法與毒品通緝犯，昨下午2時許在臨安路上騎機車四處趴趴走，蘇敬修眼尖瞥見其身影，尾隨至濟生街內攔下盤查。侯男擔心通緝身分曝光，拒絕配合，欲駕駛機車逃逸。

蘇見狀將他拉下後又掙脫，最後仍將他壓制逮補，同時通知開元派出所與警備隊到場協助，並在其住居所查扣1.33公克安非他命及吸食器4組，其中還有1組是「史迪奇」造型的吸食器，員警直呼吸食毒品還裝可愛！

經警方詢問後，將侯男解送台南地檢署歸案外，另涉違反毒品危害防治條例部分也依法送辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方在侯男住居所查扣1.33公克安非他命及吸食器4組，其中還有1組是「史迪奇」造型的吸食器。圖／讀者提供
警方在侯男住居所查扣1.33公克安非他命及吸食器4組，其中還有1組是「史迪奇」造型的吸食器。圖／讀者提供
侯姓通緝犯遭休假警攔查，拒不配合欲駕駛機車逃逸，遭員警拉下後又掙脫，最後仍被壓制逮捕。圖／讀者提供
侯姓通緝犯遭休假警攔查，拒不配合欲駕駛機車逃逸，遭員警拉下後又掙脫，最後仍被壓制逮捕。圖／讀者提供

毒品 通緝 台南

延伸閱讀

彈性繃帶夾藏毒品闖關 2菲籍男涉運毒羈押

主持毒品防制會報 陳揆：強化毒品施用者出監轉銜措施

他開車滑手機車輛左搖右晃…警攔檢竟遭衝撞 追捕搜出5種毒品

詐欺5案通緝犯 因安全帽帶沒扣被攔查逮捕歸案

相關新聞

竹聯龍堂搞生活公約管小弟 士林夜市、酒店停車場施暴討債14人送辦

竹聯幫龍堂士林分會幹部「小鍾馗」鄧男、「小黑」何男、「阿樂」林男涉嫌長期利用刺青店當堂口，混跡中山、士林區，還制定生活公...

43歲男子訂購美國槍枝零組件 3D列印製槍遭台、美聯手查獲

台北市43歲張姓男子從美國訂購槍枝零組件郵寄來台，美國商務部工業及安全局(BIS)與美國聯邦調查局(FBI) 共同分析入...

台南通緝犯騎車趴趴走 休假警盯上攔查還想逃當場被逮

台南市警五分局警備隊副隊長蘇敬修，昨休假期間在北區臨安路上與46歲侯姓通緝犯擦身而過，尾隨中西區濟生街攔下盤查，侯男拒不...

影／鄰車飄K味...北巿巡警盤檢拖下車 2人藏毒還備6把西瓜刀

台北市員警昨晚巡經中山區中山北路、民生東路口時，聞到隔壁汽車飄出異味，上前攔查時發現車內李男、傅男神情緊張、慌忙熄滅香菸...

包工頭為提神染毒癮又擁槍自重 新營警上門人贓俱獲

家住台南市新營區的莊姓、陳姓男子平日有正當工作，卻疑似為了提神染上毒癮，還上網或到實體店面購買瓦斯槍、玩具槍後組裝改造，...

彈性繃帶夾藏毒品闖關 2菲籍男涉運毒羈押

2名菲律賓男子以觀光名義來台，涉嫌在行李中夾藏毒品闖關，調查局高雄市調查處與海關人員，拆開他們所帶的彈性繃帶和背包，竟發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。