台南通緝犯騎車趴趴走 休假警盯上攔查還想逃當場被逮

台南市警五分局警備隊副隊長蘇敬修，昨休假期間在北區臨安路上與46歲侯姓通緝犯擦身而過，尾隨中西區濟生街攔下盤查，侯男拒不配合欲駕駛機車逃逸，遭員警拉下後又掙脫，最後仍被壓制逮捕，並在其住居所起出卡通「史迪奇」造型的吸食器及安非他命等，依法送辦。

警方調查，侯男是台南地檢署發布的洗錢防制法與毒品通緝犯，昨下午2時許在臨安路上騎機車四處趴趴走，蘇敬修眼尖瞥見其身影，尾隨至濟生街內攔下盤查。侯男擔心通緝身分曝光，拒絕配合，欲駕駛機車逃逸。

蘇見狀將他拉下後又掙脫，最後仍將他壓制逮補，同時通知開元派出所與警備隊到場協助，並在其住居所查扣1.33公克安非他命及吸食器4組，其中還有1組是「史迪奇」造型的吸食器，員警直呼吸食毒品還裝可愛！

經警方詢問後，將侯男解送台南地檢署歸案外，另涉違反毒品危害防治條例部分也依法送辦。