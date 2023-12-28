快訊

新冠變異株JN.1來襲 台大醫示警：感染者的「無敵星星」將失效

遭割頸國三生裝葉克膜救不回 醫曝原因：嘗試召喚奇蹟的做法

T1聯盟／台啤雲豹也有最強外籍啦啦隊 秀背影網友就猜出是她

影／鄰車飄K味...北巿巡警盤檢拖下車 2人藏毒還備6把西瓜刀

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市員警昨晚巡經中山區中山北路、民生東路口時，聞到隔壁汽車飄出異味，上前攔查時發現車內李男、傅男神情緊張、慌忙熄滅香菸，停車受檢時還推擠員警，員警見狀噴灑辣椒水制伏2人，後續在李男車上查獲毒品K他命、磅秤、分裝袋及6把西瓜刀等證物，依法送辦。

警方調查，中山分局中山二派出所員警昨晚11時40分駕駛警車巡邏，在路口停等紅燈，卻聞到隔壁汽車散發異味，下車上前盤檢，26歲李男及26歲傅男神情緊張，立刻熄滅手中香菸，傅男更是將一只鐵盒踢進座位下方，2人下車受檢後又執意返回車中，過程中推擠員警，遭噴辣椒水制伏。

據悉，李男曾涉妨害自由、恐嚇案，傅男則曾涉公共危險案，警方初步調查兩人無幫派註記，但員警後續卻在李男車上搜出K他命3包、磅秤、分裝袋、現金10萬元及西瓜刀6把，不排除兩人販毒並備刀自衛，詢後依違反毒品危害防制條例、社會秩序維護法等送辦，持續清查毒品來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

員警後續卻在李男車上搜出K他命3包、磅秤、分裝袋、現金10萬元及西瓜刀6把，不排除兩人販毒並備刀自衛。記者李隆揆／翻攝
員警後續卻在李男車上搜出K他命3包、磅秤、分裝袋、現金10萬元及西瓜刀6把，不排除兩人販毒並備刀自衛。記者李隆揆／翻攝
員警後續卻在李男車上搜出K他命3包、磅秤、分裝袋、現金10萬元及西瓜刀6把，不排除兩人販毒並備刀自衛。記者李隆揆／翻攝
員警後續卻在李男車上搜出K他命3包、磅秤、分裝袋、現金10萬元及西瓜刀6把，不排除兩人販毒並備刀自衛。記者李隆揆／翻攝
員警後續卻在李男車上搜出K他命3包、磅秤、分裝袋、現金10萬元及西瓜刀6把，不排除兩人販毒並備刀自衛。記者李隆揆／翻攝
員警後續卻在李男車上搜出K他命3包、磅秤、分裝袋、現金10萬元及西瓜刀6把，不排除兩人販毒並備刀自衛。記者李隆揆／翻攝

毒品 辣椒水 西瓜

延伸閱讀

北巿酒駕男闖紅燈還對警察比中指 囂張不到1秒撞柱飛出去

為取得子女監護權…她藏毒車禍二部曲栽贓前夫 這下慘了

北巿男高中生上網約炮多人運動 3男拍性愛影片助興遭訴

毒蟲違規遭抓包藏毒衝撞警用機車 警民噴辣椒水合力壓制

相關新聞

影／鄰車飄K味...北巿巡警盤檢拖下車 2人藏毒還備6把西瓜刀

台北市員警昨晚巡經中山區中山北路、民生東路口時，聞到隔壁汽車飄出異味，上前攔查時發現車內李男、傅男神情緊張、慌忙熄滅香菸...

包工頭為提神染毒癮又擁槍自重 新營警上門人贓俱獲

家住台南市新營區的莊姓、陳姓男子平日有正當工作，卻疑似為了提神染上毒癮，還上網或到實體店面購買瓦斯槍、玩具槍後組裝改造，...

彈性繃帶夾藏毒品闖關 2菲籍男涉運毒羈押

2名菲律賓男子以觀光名義來台，涉嫌在行李中夾藏毒品闖關，調查局高雄市調查處與海關人員，拆開他們所帶的彈性繃帶和背包，竟發...

女友陪同ATM前等指令 高雄吸毒車手得手15筆這次終於栽了

尤姓男子當詐騙集團車手，四處提領被害人詐騙金額，得手15筆共40萬元；鳳山警分局警方循線查出尤犯案，申請拘票，前天深夜見...

影／彰化販毒男擔心「黑吃黑」仿冒LV包藏槍彈被警搜出

彰化縣洪姓男子涉嫌販毒被台中市市刑大掌握，今年8月間收網，前往洪位於彰化芳苑老家查緝，在臥室衣櫥內的LV包包內，查獲改造...

他開車滑手機車輛左搖右晃…警攔檢竟遭衝撞 追捕搜出5種毒品

47歲的吳姓男子駕駛轎車行經桃園中壢，不僅開車滑手機還車輛搖晃，巡邏員警發現示意停車臨檢，怎料對方竟加速逃逸並衝撞警車，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。