影／鄰車飄K味...北巿巡警盤檢拖下車 2人藏毒還備6把西瓜刀

台北市員警昨晚巡經中山區中山北路、民生東路口時，聞到隔壁汽車飄出異味，上前攔查時發現車內李男、傅男神情緊張、慌忙熄滅香菸，停車受檢時還推擠員警，員警見狀噴灑辣椒水制伏2人，後續在李男車上查獲毒品K他命、磅秤、分裝袋及6把西瓜刀等證物，依法送辦。

警方調查，中山分局中山二派出所員警昨晚11時40分駕駛警車巡邏，在路口停等紅燈，卻聞到隔壁汽車散發異味，下車上前盤檢，26歲李男及26歲傅男神情緊張，立刻熄滅手中香菸，傅男更是將一只鐵盒踢進座位下方，2人下車受檢後又執意返回車中，過程中推擠員警，遭噴辣椒水制伏。

據悉，李男曾涉妨害自由、恐嚇案，傅男則曾涉公共危險案，警方初步調查兩人無幫派註記，但員警後續卻在李男車上搜出K他命3包、磅秤、分裝袋、現金10萬元及西瓜刀6把，不排除兩人販毒並備刀自衛，詢後依違反毒品危害防制條例、社會秩序維護法等送辦，持續清查毒品來源。

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