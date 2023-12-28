包工頭為提神染毒癮又擁槍自重 新營警上門人贓俱獲

家住台南市新營區的莊姓、陳姓男子平日有正當工作，卻疑似為了提神染上毒癮，還上網或到實體店面購買瓦斯槍、玩具槍後組裝改造，擁槍自重行徑囂張，新營偵查隊與南市刑大毒緝隊成立專案小組，經3個月追查，昨日出動警力查緝，將2人逮捕到案，並起出改造手槍、空氣長槍、子彈、改造工具及毒品，訊後依法送辦。

據了解，53歲的莊男是包工頭、36歲陳男是鐵工師傅，2人平時就有認識，莊男偶爾會把接到的工作交給陳男，沒想到除了交流工作上來的事務，還一起學壞，光靠香菸、檳榔、藥酒沒法振奮精神，竟沾染上毒品，結果不可自拔，之前就遭警方抓到留下前科。

但兩人不思悔改，再度因為毒品案遭警方盯上，甚至變本加厲，還被發現2人都有槍傍身，佈線追查，見時機成熟，昨天出動警力兵分兩路，持搜索票、拘票前往掃蕩，2人見警方上門大吃一驚，當場就逮。