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包工頭為提神染毒癮又擁槍自重 新營警上門人贓俱獲

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

家住台南市新營區的莊姓、陳姓男子平日有正當工作，卻疑似為了提神染上毒癮，還上網或到實體店面購買瓦斯槍、玩具槍後組裝改造，擁槍自重行徑囂張，新營偵查隊與南市刑大毒緝隊成立專案小組，經3個月追查，昨日出動警力查緝，將2人逮捕到案，並起出改造手槍、空氣長槍、子彈、改造工具及毒品，訊後依法送辦。

據了解，53歲的莊男是包工頭、36歲陳男是鐵工師傅，2人平時就有認識，莊男偶爾會把接到的工作交給陳男，沒想到除了交流工作上來的事務，還一起學壞，光靠香菸、檳榔、藥酒沒法振奮精神，竟沾染上毒品，結果不可自拔，之前就遭警方抓到留下前科。

但兩人不思悔改，再度因為毒品案遭警方盯上，甚至變本加厲，還被發現2人都有槍傍身，佈線追查，見時機成熟，昨天出動警力兵分兩路，持搜索票、拘票前往掃蕩，2人見警方上門大吃一驚，當場就逮。

警方在莊男住處查獲改造手槍3支、子彈15顆及大批改造槍支工具，陳男住處則搜出4把具殺傷力的空氣長槍，另外還出安非他命4包約7.2公克；莊男、陳男供稱是購買玩具槍回來重新組裝，對來源及改造方式等避重就輕，警方訊後依違反槍砲彈藥管制條例、毒品等罪嫌送辦，並將持續追查溯源。 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台南新營莊姓、陳姓男子有正當工作，卻染上毒癮還擁槍自重，遭警方逮捕。記者莊曜聰／翻攝
台南新營莊姓、陳姓男子有正當工作，卻染上毒癮還擁槍自重，遭警方逮捕。記者莊曜聰／翻攝

毒品 台南

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