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彈性繃帶夾藏毒品闖關 2菲籍男涉運毒羈押

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

2名菲律賓男子以觀光名義來台，涉嫌在行李中夾藏毒品闖關，調查局高雄市調查處與海關人員，拆開他們所帶的彈性繃帶和背包，竟發現9公斤重的海洛因，逮捕他們移送法辦，經檢察官聲押獲准。

法務部調查局高雄市調處今天發布這件毒品走私案，據了解，分別為45歲、23歲的2名菲律賓籍男子以觀光名義，9月22日自菲律賓馬尼拉，搭乘華航CI712班機到高雄機場。警、調單位事先接獲情資，與關務署高雄分關人員組專案小組，趁他們2人下機通關，立即查驗他們的行李。

專案小組在這2名菲籍男子托運的行李，發現未拆封的背包及18綑彈性繃帶，拆開包裝，除了在背包及紙箱夾層中，發現5公斤海洛因，另將繃帶一一打開，竟另有4公斤白色粉末包裝，經用拉曼檢測儀檢驗，全是海洛因，立即逮捕他們。

高雄市調處將2人依違反毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署，檢察官訊後向法院聲押2人獲准。 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

調查人員利用拉曼檢測儀，在2名菲籍男子的彈性繃帶包裝中，檢測出毒品。記者林保光／翻攝
調查人員利用拉曼檢測儀，在2名菲籍男子的彈性繃帶包裝中，檢測出毒品。記者林保光／翻攝
調查人員利用拉曼檢測儀，在2名菲籍男子的彈性繃帶包裝中，檢測出毒品。記者林保光／翻攝
調查人員利用拉曼檢測儀，在2名菲籍男子的彈性繃帶包裝中，檢測出毒品。記者林保光／翻攝

毒品 菲律賓 高雄市

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