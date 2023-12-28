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女友陪同ATM前等指令 高雄吸毒車手得手15筆這次終於栽了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

尤姓男子當詐騙集團車手，四處提領被害人詐騙金額，得手15筆共40萬元；鳳山警分局警方循線查出尤犯案，申請拘票，前天深夜見尤男和女友於ATM前等候指令，趨前逮人，尤一度嗆警並掙扎欲逃遭警壓制，狼狽落網，身上被起出4包毒咖啡包。

警方調查，邱姓女子（32歲）和林姓男子（24歲）等5人，因購物遭詐騙集團稱因重複刷卡，得解除分期付款，5人信以為真照做，分別遭詐騙40萬元。

鳳山警分局受理被害人報案，追查ATM前領款車手影像，並調閱監視器，查出無業的尤姓男子（28歲）在轄區多次提款，於是申請拘票，鎖定尤經常出沒的提款機追查。

26日深夜10時許，五甲所副所長吳建銘、警員董家和巡邏經過鳳山區五甲二路的銀行時，見一名短褲妹和一名年輕男子鬼鬼祟祟地徘徊在無人使用的ATM外，警方想到該處曾有詐欺車手提領行蹤，為防範兩人是在等詐團信號準備領錢，便上前盤查。

警方趨近尤男時，認出尤是遭鎖定的車手，尤被盤查還跳針說「沒有證據，你們不能拿我怎麼樣」，警方出示拘票後，尤見百口莫辯，竟試圖逃逸，遭警方立合力壓制，並在其隨身背包內搜出4包毒品咖啡包、玻璃球及吸毒等工具。

尤男被警方帶回查辦，女友因無證據涉案，查抄資料後離去，警詢後，依詐欺、違反毒品危害防制條例等罪移請高雄地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

尤姓男子當詐騙集團車手，四處提領被害人詐騙金額，得手15筆共40萬元，前晚在女友陪同下，於ATM前等指令被警方逮捕。記者石秀華／翻攝
尤姓男子當詐騙集團車手，四處提領被害人詐騙金額，得手15筆共40萬元，前晚在女友陪同下，於ATM前等指令被警方逮捕。記者石秀華／翻攝
尤姓男子當詐騙集團車手，四處提領被害人詐騙金額，得手15筆共40萬元，前晚在女友陪同下，於ATM前等指令被警方逮捕。記者石秀華／翻攝
尤姓男子當詐騙集團車手，四處提領被害人詐騙金額，得手15筆共40萬元，前晚在女友陪同下，於ATM前等指令被警方逮捕。記者石秀華／翻攝

詐騙集團 車手 毒品

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