他開車滑手機車輛左搖右晃…警攔檢竟遭衝撞 追捕搜出5種毒品

47歲的吳姓男子駕駛轎車行經桃園中壢，不僅開車滑手機還車輛搖晃，巡邏員警發現示意停車臨檢，怎料對方竟加速逃逸並衝撞警車，不過仍被警棍壓制在地，經警方搜查發現車內有市值約20萬元的1、2、3級毒品，全案警詢後依妨害公務及毒品罪移送桃園地檢署偵辦並辦理歸案。

昨凌晨3時許，吳嫌駕車於中美路上，因形跡可疑，遭巡邏員警上前攔查，怎料吳竟加速逃逸，員警立即通報警網攔截圍捕，過程中更衝撞警車，不過仍難突破前來支援員警，4分鐘內將其攔截。

不過吳當下拒不下車，員警立刻使用警棍破窗將吳拖下車壓制在地，經詢問得知，吳因為被通緝且攜帶毒品才拒檢逃逸，員警隨即就在車內發現第1級毒品海洛因約70公克、第2級毒品安非他命約200公克、大麻約3公克、第3級毒品愷他命約50公克及卡西酮3包，市值約20萬，可供2000人次施用，如此大量且琳瑯滿目的毒品彷彿毒品大百科，全案警詢後依妨害公務及毒品罪移送桃園地檢署偵辦並辦理歸案。

中壢警分局長唐嘉仁表示，警察的使命就是保障社會治安及打擊犯罪，同仁於巡邏線上破獲案件且迅速攔截圍捕的成果，充分展現中壢分局警察同仁團隊合作的精神，感謝中壢分局全體同仁對各類刑案破獲、任務執行、線上巡邏及酒駕取締等方面的高度熱情，共同創建安全的社區環境。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885