找前女友復合…通緝男帶槍、18顆子彈敲門 被逮再搜毒

桃園市蘆竹區一名江姓女子昨凌晨報案，稱34歲前男友不斷在她家外徘徊騷擾，嚇得躲到警衛室，警方到場發現男子為詐欺通緝犯，現場持手槍及18顆子彈，搜索男子位在同棟樓的租屋處，發現更多子彈及多種毒品，立即將人帶回偵辦，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品及詐欺通緝等罪嫌移送偵辦。

江姓女子昨凌晨2點多向蘆竹分局南崁派出所報案，稱徐姓前男友想和她復合，跑到住處門外假裝是警察敲門，結果她開門後發現是前男友，不斷對她騷擾，讓她嚇得逃往1樓警衛室，等待警方前來。

警方到場後陪同江女回到住家查看，看到門邊有一把手槍，內有6顆子彈，隨後又發現徐男出現在屋外走廊，警方立即對他查證身分，發現徐男為詐欺通緝犯，將人壓制在地後警方在他身上查獲另一個彈匣，裡面有12顆子彈。

對此員警清查男子住處，就在同棟大樓14樓、位於江女住家17樓樓下，經徐嫌同意入內搜索住處，當場發現子彈、空彈殼、毒咖啡包及安非他命錠等物。警方一併將徐嫌及扣押的證物帶回偵辦，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品及詐欺通緝等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

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