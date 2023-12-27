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影／假冒元大投顧詐170人上億元 四海幫幹部被捕還查扣瑪莎拉蒂

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

四海幫幹部黃姓男子涉嫌在新北市經營水房替假投資詐騙集團洗錢，刑事局估算170人被騙1億元，拘提黃及水房成員、車手共15人，依詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送，檢方聲押黃等2人獲准，命其他人3至5萬元交保。

警方調查，32歲黃姓男子2018年被新北市警方查獲暴力討債，2021年起在新北經營水房替詐團洗錢；詐團以元大投顧鎏金社、鎏金工作室或必貝證券名義，在臉書刊登台灣股票投資廣告，將被害人拉進LINE群組，指示交付現金給車手、匯款至人頭帳戶或購買泰達幣轉到詐團的電子錢包。

贓款在人頭戶或錢包經層層轉帳，黃以錢包收取泰達幣或指揮車手提領贓款、當面收現金，3人共被騙4890萬元，其中1名任職金融業女子被騙1900萬元最多，後來又有14人共被騙3358萬元，陸續報案。

刑事局偵四大隊第三隊追查，今年9月至本月搜索水房，陸續拘提黃等15人，黃坦承犯案。警方在黃的手機發現錢包存有價值19萬元的泰達幣，轉至冷錢包查扣，查扣他價值約4百萬元的瑪莎拉蒂跑車，並在水房成員住處搜出30多包毒品咖啡包。

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四海幫幹部黃姓男子涉嫌在新北市經營水房替假投資詐騙集團洗錢，刑事局估算170人被騙1億元，查扣他價值約4百萬元的瑪莎拉蒂跑車。記者李奕昕／翻攝
四海幫幹部黃姓男子涉嫌在新北市經營水房替假投資詐騙集團洗錢，刑事局估算170人被騙1億元，查扣他價值約4百萬元的瑪莎拉蒂跑車。記者李奕昕／翻攝
四海幫幹部黃姓男子涉嫌在新北市經營水房替假投資詐騙集團洗錢，刑事局估算170人被騙1億元，拘提黃及水房成員、車手共15人移送。記者李奕昕／攝影
四海幫幹部黃姓男子涉嫌在新北市經營水房替假投資詐騙集團洗錢，刑事局估算170人被騙1億元，拘提黃及水房成員、車手共15人移送。記者李奕昕／攝影
四海幫幹部黃姓男子涉嫌在新北市經營水房替假投資詐騙集團洗錢，刑事局估算170人被騙1億元，拘提黃及水房成員、車手共15人移送。記者李奕昕／翻攝
四海幫幹部黃姓男子涉嫌在新北市經營水房替假投資詐騙集團洗錢，刑事局估算170人被騙1億元，拘提黃及水房成員、車手共15人移送。記者李奕昕／翻攝
四海幫幹部黃姓男子涉嫌在新北市經營水房替假投資詐騙集團洗錢，刑事局估算170人被騙1億元，查獲車手假證件。記者李奕昕／翻攝
四海幫幹部黃姓男子涉嫌在新北市經營水房替假投資詐騙集團洗錢，刑事局估算170人被騙1億元，查獲車手假證件。記者李奕昕／翻攝

車手 泰達幣 贓款 洗錢 詐騙集團

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