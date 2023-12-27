西門町地下酒店「泰國店」被抄 警逮33泰國女、平均年齡20多歲

台北市萬華區一間地下餐廳因經營不善倒閉，胡姓男子認為地點鄰近西門町有商機，接手承租改裝成酒店，更擴大經營成「泰國店」，找來多名泰國年輕女子陪酒，喝嗨了甚至會「脫衣助興」。警方接獲檢舉，昨天動員大批警力持搜索票查緝，一舉逮獲33名泰國女子，以及胡男等4名工作人員，現場還有21名男客人，警詢後依法送辦，外籍女子則由移民署遣返回國。

萬華警方接獲檢舉，中華路一段某地下酒店找來多名泰國女子從事不法活動，經數月蒐證，昨天晚上11點多夥同移民署人員共52人，持搜索票前往查緝，一查不得了，地下室坪數相當大，酒店裝潢華麗，店內有33名泰國籍女子和21名男客人，泰國籍女子均從事陪酒工作。

警方在場同步查獲現場負責人胡男（36歲）以及3名員工，詢問後得知，該處原本是一間餐廳，因經營不善倒閉，但胡男看好該處鄰近西門町，交通方便又坪數大，於是接手承租改建成「泰國酒店」經營。

警方表示，33名泰國籍女子均持觀光簽證來台，年紀多在20歲左右，經查1人逾期居留，事後均交由移民署專勤隊遣返回國，在場21名男客人帶回派出所偵詢，由於沒有具體違法事證，詢問後各自離去，至於胡男等4名工作人員，警詢後依違反就業服務法以及妨害風化等罪移送法辦。

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