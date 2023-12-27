背3公斤海洛因走私來台 印尼男一路通報最後機場急傳「被翻出來了」

29歲印尼籍男子YUSUF AJI BASKORO今年11月初受運毒集團成員所託，輕裝簡從地從泰國搭機來台，由於託運的後背包過X光機時，遭安檢人員察覺有異，打開檢查發現內藏3公斤的一級毒品海洛因。桃園地檢署偵結，依違反毒品危害防制條例的運毒及懲治走私條例的私運管制物品進口等罪嫌起訴，YUSUF AJI BASKORO目前收押中。

起訴指出，真實姓名年籍不詳綽號「N D Bos」、「Mas Iksan」及其他運毒集團成員，今年11月6日前找上印尼籍男子YUSUF AJI BASKORO，雙方討論運輸第一級毒品海洛因來台過程，並約定他若成功攜帶市值1800萬元的3公斤海洛因毒品抵台，並順利交給在台的運毒集團上游成員，能獲取印尼盾900萬元（折合新台幣1萬8000元）的報酬。

YUSUF AJI BASKORO供稱，雙方議定後，他於11月6日先從印尼到台國等候「N D Bos」指示，直到雙11當天才接獲前往泰國IDEA飯店找「N D Bos」的通知，並取得夾藏3公斤海洛因毒品的後背包，然後搭乘11月12日凌晨3點自泰國曼谷飛往台北，上午8點抵達桃園機場的獅子航空SL398班機來台。

YUSUF AJI BASKORO入境時，經航警局安檢大隊察覺他託運的後背包異常，會同關務署台北關查緝人員共同開驗，檢查發現藏有總海洛因毒品，進一步清查發現，他與「N D Bos」的通聯記錄中，除了有對方匯入900萬元印尼盾報酬收據外，一路飛抵台的過程中，也不斷向「N D Bos」回報，例如「到達機場、過海關、在檢查X光機」，還在手機被扣押之前，急忙通知對方「被翻出來了」。

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