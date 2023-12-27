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惡煞剛交保又逼人下跪吃屎 遭反擊互毆血染北巿「鑽石大樓」

聯合報／ 記者翁至成李隆揆／台北即時報導

位於萬華區康定路上的鑽石大樓長期有應召站盤據。記者李隆揆／攝影
位於萬華區康定路上的鑽石大樓長期有應召站盤據。記者李隆揆／攝影

台北市萬華區康定路上的「鑽石大樓」長期應召站盤據其中，日前警方大力掃蕩，查辦綽號「阿足」的業者陳明傑及外籍女子等50餘人，未料近日該大樓又傳喋血案，2名男子遭人2度押走圍毆，逼「下跪吃屎」凌虐，經查同樣與陳男有關，警方目前已介入偵辦。

台北市消防局表示，12月23日凌晨7時37分獲報，康定路232號5樓有傷患需要協助，救護人員到場發現年約30歲李姓男子手掌及後腦受撕裂傷、大腿受穿刺傷，意識清楚送往台大醫院治療。

警方調查，30歲李姓男子及16歲少年當天凌晨4時許在鑽石大樓5樓租處與人發生口角衝突，雙方大打出手，員警獲報到場時現場留有血跡，只剩李男及少年在場，協助其送醫後，2人不願提告也不願交代案情，但經查已知惡煞身分是4樓房客，包含過去曾多次涉及刑案的男子「阿足」陳明傑、「小象」陳俊達，持續追查中。

地方人士指出，案發當天李男及少年在租處打掃，突有近十名惡煞闖入，將2人押至隔壁房間毆打，釋放後不久再度上門，同樣將人帶進房圍毆，甚至逼李男下跪吃屎，由於屋內擺放狼牙棒等刀棍，李男不堪凌辱反抗，混亂中雙方皆有受傷，屋中血流滿地，李男傷勢較重，送醫後還住院治療，另一方人馬則受輕傷，案發後立即四散。

知情者透露，事件源於陳明傑長期盤據鑽石大樓，在大樓內租下許多房間經營應召站，部分屋主知悉陳涉及不法不願出租，陳「愛不到就摧毀」，百般刁難逼走租客，不久前遭警方查辦，未料交保後不改惡習，這次自己也受傷算踢到鐵板，其小弟還指李等2人是被人派來「砍我大哥」的，直指有外來勢力到自己地盤上「插旗」。

據悉，陳明傑12月25日在臉書貼文，點名曾有角頭背景的中華民國威震愛心發展協會理事長吳明達，指其「指使小弟來殺我」，提及「有你就沒我」，向吳下戰帖，警方獲悉後已分別派員約制雙方。

對此吳明達未回應，但其友人說，吳已不管江湖事，全心投身公益，與案件完全無關，協會也不認識被打的2人，不知為何無端被牽扯其中。

萬華警方11日深夜持票攻堅鑽石大樓，查獲44人，一舉瓦解陳明傑為首的應召集團。記者翁至成／翻攝
萬華警方11日深夜持票攻堅鑽石大樓，查獲44人，一舉瓦解陳明傑為首的應召集團。記者翁至成／翻攝
陳明傑在臉書上貼文點名吳明達下戰帖。記者李隆揆／翻攝
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