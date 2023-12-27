洩個資給藥頭還想販毒 基警遭訴

基隆市警察局第二分局黃姓巡佐洩個資買毒給女毒蟲牟利，基檢依洩密、販毒未遂起訴。記者游明煌／翻攝 基隆市警察局第二分局黃姓巡佐，任內多次利用不知情同事登入警政署內部查詢系統查詢個資、前科，提供給汪姓藥頭，並向汪購買安非他命後交付女性友人企圖販售，時間長達一年。基隆地檢署依違反資料保護法、洩漏國防以外之秘密、販毒未遂等罪起訴，檢察官痛斥黃違法亂紀，嚴重破壞警譽。

黃事後已被免職。起訴書指出，黃姓巡佐去年十一月至今年十月間，多次利用不知情同事，登入內政部警政署之內部查詢系統，在查詢系統之電磁紀錄上不實填載「執行刑事相關業務」等虛假用途，非法查詢蒐集他人之年籍、犯罪前科等個人資料，將應保密的個人資料非法傳送、洩漏給他所購毒的上手藥頭等人。

檢警查出，黃姓巡佐為販賣毒品牟利，今年七月十三日向毒販購入二級毒品甲基安非他命一包後，再交付女性友人販售，約定販毒所得歸黃所有，但未及售出就被警方查獲。

基隆市警察局說，案發後，市警局以黃影響警譽重大，記二大過免職；另追究黃員直屬長官監督不周責任，鄭姓組長改調非主管職務，記過二次，分局長張澤銘記過一次。