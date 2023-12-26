傻眼了！高雄男派出所報案 皮夾藏海洛因掉在員警眼前

高雄黃姓男子陪妻子到派出所報案，卻忘記自己皮夾內藏有海洛因，拿出證件給員警登記時，意外將一包海洛因掉在員警眼前，黃男起初想默默收起來，卻被眼尖員警發現，當場以毒品罪嫌將他逮捕送辦。

警方表示，旗津區48歲黃姓男子指控親戚侵占公款，昨天與妻子至旗津分駐所報案，打算對親戚提告侵占。

當時值班員警要求黃男出示證件，黃男拿出皮夾翻找，卻沒想到皮夾裡夾藏的海洛因跟著證件掉在員警眼前。

黃男以為警方沒發現，打算默默將海洛因收回，但已遭眼尖員警發現，立即阻止並要求黃男將該包粉末化驗，果然驗出一級毒品海洛因反應，總重約0.56公克。