聽新聞
test
0:00 / 0:00
傻眼了！高雄男派出所報案 皮夾藏海洛因掉在員警眼前
高雄黃姓男子陪妻子到派出所報案，卻忘記自己皮夾內藏有海洛因，拿出證件給員警登記時，意外將一包海洛因掉在員警眼前，黃男起初想默默收起來，卻被眼尖員警發現，當場以毒品罪嫌將他逮捕送辦。
警方表示，旗津區48歲黃姓男子指控親戚侵占公款，昨天與妻子至旗津分駐所報案，打算對親戚提告侵占。
當時值班員警要求黃男出示證件，黃男拿出皮夾翻找，卻沒想到皮夾裡夾藏的海洛因跟著證件掉在員警眼前。
黃男以為警方沒發現，打算默默將海洛因收回，但已遭眼尖員警發現，立即阻止並要求黃男將該包粉末化驗，果然驗出一級毒品海洛因反應，總重約0.56公克。
黃眼見躲不掉，只能乖乖坦承持有，員警當場將黃男逮捕，全案警詢後，今依違反毒品危害防制條例移送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言