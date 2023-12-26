高雄無業男接單改槍賺外快 被逮演戲1小時辯稱「不會組」

高雄陳姓男子今年3月、9月間才被警方查獲改造槍械，離開地檢署後仍繼續重操舊業，繼續在五金行、模型店購入操作槍、工具繼續改造，刑事局南部打擊犯罪中心獲報，本月初發動搜索，拘捕陳男到案，查獲槍枝、子彈及安非他命等物，警詢後依槍砲、毒品等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

南打執行全國檢肅黑槍專案，日前接獲情資，指陳男在楠梓區某大樓開設槍械改造工作室，警方獲報後，派員展開蒐證，本月4日持搜索票到場搜索，

警方攻堅後，在屋內拘捕陳男到案，屋內起獲改造霰彈槍1把、子彈5顆、彈頭93顆、空包彈44顆、火藥1罐、砂輪機、砂輪片、電動鑽頭、子彈加壓裝填器、切管器等槍枝改造工具1批、第二級毒品安非他命6.3公克。

據了解，無業的陳男與大他10歲的女友同居，平時依靠改槍維生，接獲訂單後，才購入操作槍、改造工作等物，今年3月、9月曾因改槍被警方查獲，未料步出地檢署後仍繼續接單改槍，疑有槍械流入市面。

陳男為躲避警方查緝，各類槍械零件分散屋內各角落，還假裝不會組槍，蒙騙員警長達1個多小時，企圖為自己開脫，但員警搜尋網路影片，查到操作槍的組裝範例，要求陳男按步驟組裝，果然成功組成可擊發的霰彈槍。