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越南留學生賺外快走險路 在台當大麻轉運手遭航警查獲

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導

關務署台北關與航警局安檢大隊進行快遞進口貨物X光儀檢時，發現2件以抹茶粉自越南進口之貨物X光顯像有異，開箱查驗後於分別於罐內查獲第二級毒品大麻1,168公克、1,002公克。航警局清查資料後，鎖定一名在台唸書的武姓越南籍留學生，循線將其逮捕，並依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台灣桃園地方法院檢察署偵辦。

航警指出，今年7月20日在桃園國際機場遠雄快遞進口專區分別查獲兩票貨物，箱內有17罐、16罐抹茶粉夾藏第二級毒品大麻，毛重分別為1,168公克、1,002公克，共計2,170公克，經查兩票貨物收件資料相同，收貨地址位於新北市深坑地區，收件人為一名武姓男子。

專案小組發現武姓犯嫌是來台唸書的越南籍留學生，曾簽領多筆國際包裹紀錄，且會主動追蹤貨物狀態，平日在萬華知名品牌火鍋店打工。為帶回武嫌釐清案情，專案小組試圖以物流公司名義聯絡，但武嫌卻反常拒絕接聽物流派送電話，也不主動追蹤要簽領本案貨物，甚至足不出戶。

警方埋伏多日後，終於趁武嫌外出時將其逮捕歸案，深入追查才發現武嫌有加入越南大麻販售TELEGRAM通訊群組，並以越南盾5百萬（約新臺幣7千元）之代價，提供手機、地址等資訊領取自越南寄來台灣的包裹，待收取包裹後再轉寄真正的幕後黑手。但武嫌接獲物流公司領取包裹資訊時，有向越南寄貨方詢問，寄貨方卻要求武嫌不要領取包裹。

專案小組清查武嫌手機搜尋紀錄時，發現他曾查詢大麻吸食方式及如何販賣躲避查緝，研判武嫌意圖輸入大麻在台販賣，全案以違反毒品危害防制條例罪嫌移送台灣桃園地方法院檢察署偵辦。

航警呼籲，將持續加強邊境毒品查緝等把關工作，請民眾切勿接觸毒品，以免毒品成癮，終生受害；另呼籲運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新臺幣一千五百萬元以下罰金，切勿以身試法。

在台唸書的武姓越南籍留學生（中）以台幣七千元為代價，代收自越南進口的2件夾藏大麻花之抹茶粉，遭航警查獲並依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃檢偵辦。圖／航警局提供
在台唸書的武姓越南籍留學生（中）以台幣七千元為代價，代收自越南進口的2件夾藏大麻花之抹茶粉，遭航警查獲並依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃檢偵辦。圖／航警局提供
自越南進口的抹茶粉，罐中夾藏二級毒品大麻。圖／航警局提供
自越南進口的抹茶粉，罐中夾藏二級毒品大麻。圖／航警局提供
航警於自越南進口的抹茶粉中查獲二級毒品大麻。圖／航警局提供
航警於自越南進口的抹茶粉中查獲二級毒品大麻。圖／航警局提供
海關及航警查獲兩票貨物，箱內分別有17罐、16罐抹茶粉，其中夾藏第二級毒品大麻，毛重分別為1,168公克、1,002公克，共計2,170公克。圖／航警局提供
海關及航警查獲兩票貨物，箱內分別有17罐、16罐抹茶粉，其中夾藏第二級毒品大麻，毛重分別為1,168公克、1,002公克，共計2,170公克。圖／航警局提供

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