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35歲男疑感情困擾到彰化公園隨機殺人傷3人 被裁定收押

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣35歲張姓男子本月（14）日到員林公園，持菜刀隨機砍殺3名女遊客，殺人後自殘倒地，造成3人受傷，彰化地檢偵訊後，認為他涉犯殺人未遂、傷害等罪嫌，恐有逃亡、反覆實施之虞，向法院聲請羈押獲准。

彰化地檢署今指出，檢察官陳立興指揮彰化縣警察局員林分局組成專案小組，迅速偵辦張嫌隨機砍殺路人案，因張嫌受傷先戒護就醫，休養多天病情好轉和穩定，昨（25）日解送彰化地檢署偵訊，檢察官訊問後，認張嫌涉犯刑法殺人未遂、傷害等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且所犯為殺人未遂重罪，恐有逃亡、反覆實施之虞，向法院聲請羈押獲准。

警方調查，張男今天到員林公園的興賢書院外椅子坐著，洪姓（53歲）等3名女遊客經過，距離約3公尺，張男拿出預藏菜刀砍殺洪女等3人，洪女被殺傷時大喊救命，另一名女遊客連忙逃開，酆女（55歲）奮力抵抗被張男壓制在地，她仍奮力掙脫，張嫌隨後自躺在地上不動。

據了解，張嫌落網後不發一語，警方通知他的家人到案說明，經拼湊多方說法，及張嫌在病情穩定後坦承隨機砍殺路人，但對犯案動機避重就輕，初步認為張嫌有感情和人際關係困擾，詳情仍需檢察官進一步釐清。

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彰化縣花壇鄉張姓男子到員林公園隨機砍人遊客，被監視錄影畫面錄下。圖／民眾提供
彰化縣花壇鄉張姓男子到員林公園隨機砍人遊客，被監視錄影畫面錄下。圖／民眾提供

殺人 檢察官

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