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網路交友竟收到流血恐嚇照 台南妙齡女子險被騙3萬元
台南李姓女子在網路交友社交平台軟體認識1名男網友，昨天下午相約見面前，男網友「小華」謊稱他經理為「某幫派」分子，恫嚇如不支付見面保證金3萬元，將對她不利等語，李女途經派出所向員警諮詢，警方察覺有異及時攔阻，成功保住李女的積蓄。
台南市警二民權派出所警員陳科志昨天下午3點擔任值班勤務，23歲李姓女子神情緊張，走進派出所向員警表示，她在在網路通訊軟體社交平台認識1名公關公司陽光男孩，暱稱「小華」男網友，兩人加LINE聊天交談甚歡。
2人昨天下午3點多相約在中西區民族路超商見面，沒想到在赴約當下男網友「小華」竟突然LINE說第1次見面須付保證金，並指示李女匯款3萬元後才能見面，隨後便傳了幾張血腥照片給她。照片中傷者腹部被刀子刺殺出傷口，滿身鮮血的恫嚇畫面，李女心生害怕，正要前往超商途經民權派出所時，心裡感覺不安，向警方詢問。
陳科志告知李女，這是網路交友詐騙的慣用手法，詐團透過交友軟體尋找下手對象，約見面後就要求被害人匯款或到超商購買點數，若被害人驚覺情況不對時就開始恫嚇被害人，利用人性弱點使被害人心生畏懼而上當，李女恍然大悟，打消匯款念頭。
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