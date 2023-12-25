司機貪捲老闆290萬逃跑 南警6小時偵破並起獲毒品

新北市一家土地投資及汽車租賃公司賈姓男司機，前晚載著洪姓男老闆和黃姓友人到台南談生意空檔，洪及黃下車進入牛肉湯店點餐之際，將轎車開往500公尺外停車場內丟棄，將車內570萬元取出290萬元放入自己背包逃逸。警方在案發後6小時，循線在安南區一家汽車旅館逮捕到案，並查扣毒品，警詢後依涉嫌侵占、毒品危害防制條例等罪嫌法辦。

警方調查，賈姓男子(37歲)平日擔任洪姓公司負責人司機工作，本月23日夜間賈開車載著洪姓老闆及黃姓友人，3人同車從北部前來台南準備商談資源回收生意。3人夜間7點到達台南就先到中華西路某牛肉湯店，讓車上洪、黃兩男先下車。洪叫餐後等候多時卻不見賈出現，撥打電話連絡未果。

洪苦找一小時始驚覺車內巨款可能遭賈款款而逃。23日晚上10點報警後，台南市警二分局成立專案小組，先奔赴中華西路某汽車旅館圍捕撲空，賈早先一步離開逃脫圍捕。警方24日凌晨4點多前往安南區安北路某汽車旅館埋伏，趁賈到櫃檯買菸之際一舉制服逮捕。

警方並將所侵占290萬元全數起獲，在他背包內起獲安非他命0.15公克、吸食器等物品，警詢後昨天依侵占罪及毒品危害防制條例罪嫌移送南檢法辦，檢方訊問後請回。

警方查出，賈因背包大小容量關係無法將570萬元全數裝入後途步逃逸，餘280萬元仍放於車內。 員警獲報後展開調查，先於停車場尋獲被丟棄車輛及車內現金280萬元，再廣調監視器分析，鎖定他步行前往中華西路某汽車旅館投宿。警力奔赴現場卻發現晚了一步，因他請櫃檯代叫服務小姐未果，自叫計程車於凌晨0點20分早一步離開。

員警也不氣餒，從計程車動向鎖定賈在安南區安北路段出沒，前往地區訪查果然發現他剛入宿汽車旅館，經調度警力埋伏，於凌晨4點多趁他開門下樓準備至櫃檯買菸之際，員警一擁而上控制行動，並起獲捲款而逃現金。

據了解，賈表示對老闆平日指使態度不滿，故意要嚇他一下。但警方認為他的供詞避重就輕，依法究辦。

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