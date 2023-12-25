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槍砲通緝犯藏匿新加坡 台星警合力查緝接押返台

中央社／ 台北25日電

因涉槍砲案的30歲劉權儀於去年中潛逃至新加坡通緝，經法院發函註銷其護照後，由星國警方依違反移民法將劉嫌驅逐出境，刑事局配合於今天在星國機場將他接押返台歸案。

警政署刑事局今天舉行記者會，偵查第一大隊副大隊長李建翰表示，新北市警方去年1月在汐止區查獲劉男持有非制式手槍和子彈；同年4月劉男又涉誘騙債務人至桃園市一間超商內，限制被害人行動自由且要求其駕車返家取款，並出示子彈及彈匣威脅配合，被害人趁隙報警後才倖免於難。

由於劉男犯案後於去年6月搭機逃亡至新加坡躲藏，遭新北地院及士林地院發布槍砲通緝。

刑事局國際科第二隊長蘇立琮說明，透過台星雙方合作，經士林地院發函外交部協助註銷劉男護照，其因簽證失效、逾期而違反相關移民法規，遭星國警方依此予以驅逐出境。

刑事局出動8警配合在星國機場將劉男接押到案，一行人搭機於今早近7時抵達桃園機場，隨即解送士林地院歸案。

新加坡 通緝

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