槍砲通緝犯藏匿新加坡 台星警合力查緝接押返台
因涉槍砲案的30歲劉權儀於去年中潛逃至新加坡遭通緝，經法院發函註銷其護照後，由星國警方依違反移民法將劉嫌驅逐出境，刑事局配合於今天在星國機場將他接押返台歸案。
警政署刑事局今天舉行記者會，偵查第一大隊副大隊長李建翰表示，新北市警方去年1月在汐止區查獲劉男持有非制式手槍和子彈；同年4月劉男又涉誘騙債務人至桃園市一間超商內，限制被害人行動自由且要求其駕車返家取款，並出示子彈及彈匣威脅配合，被害人趁隙報警後才倖免於難。
由於劉男犯案後於去年6月搭機逃亡至新加坡躲藏，遭新北地院及士林地院發布槍砲通緝。
刑事局國際科第二隊長蘇立琮說明，透過台星雙方合作，經士林地院發函外交部協助註銷劉男護照，其因簽證失效、逾期而違反相關移民法規，遭星國警方依此予以驅逐出境。
刑事局出動8警配合在星國機場將劉男接押到案，一行人搭機於今早近7時抵達桃園機場，隨即解送士林地院歸案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言