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18歲印尼新二代當移民署親善大使 與20名身障學員共度耶誕節

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

移民署培育新二代親善大使，讓新二代擔任台灣及父母親的原生國家間的橋梁，連續十二年舉辦耶誕節溫馨團聚活動，讓新二代親善大使跟20名身障學員一起布置耶誕廣場，玩小遊戲、交換禮物，共度耶誕節。

移民署指出，在耶誕節前夕跟財團法人育成社會福利基金會之育成友誼社舉辦公益聯歡活動，與平時各自分布洗車中心、庇護工場、小規模作業所等職場就業的20名身心障礙青年學員一起慶祝，讓大家感受節日溫暖。

印尼新二代親善大使謝佳蓁，母親來自印尼，今年18歲，目前就讀國立彰化師範大學特殊教育學系一年級。謝佳蓁說，國中時期學校社團夥伴至西門町募捐發票救助重病家庭、參與淨山、淨灘維護海岸環境，直到高中養成固定捐血的習慣，特別是疫情期間出現血荒，自己更捲起手腕捐血，為緊急的病人延續生命。

謝佳蓁說「一個人的聲音很小聲，但只要一群人一同出力，就能繼續把愛與溫暖延續下去」，與家人駕車出遊時，遠行前都會提醒父親若有加油、打蠟的需求，優先選擇育成洗車中心，價格公道也能透過綿薄之力為身障青年爭取工作機會。

台北市服務站主任蘇慧雯表示，為提供全國優秀及清寒的新住民及其子女更多的鼓勵及關懷，開辦培力與獎助（勵）學金計畫，113學年獎助學金，自明年113年2月22日至3月22日報名，可採線上系統報名。

參加本次公益活動的印尼新二代親善大使謝佳蓁（中）富有愛心，現在擔任自閉症中心志工。記者翁至成／翻攝
參加本次公益活動的印尼新二代親善大使謝佳蓁（中）富有愛心，現在擔任自閉症中心志工。記者翁至成／翻攝
移民署台北市服務站於聖誕節前夕結合育成社會福利基金會之育成友誼社辦理公益聯歡活動，關懷該社身障青年，玩起交換禮物遊戲。記者翁至成／翻攝
移民署台北市服務站於聖誕節前夕結合育成社會福利基金會之育成友誼社辦理公益聯歡活動，關懷該社身障青年，玩起交換禮物遊戲。記者翁至成／翻攝
參加本次公益活動的印尼新二代親善大使謝佳蓁（右）富有愛心，現在擔任自閉症中心志工。記者翁至成／翻攝
參加本次公益活動的印尼新二代親善大使謝佳蓁（右）富有愛心，現在擔任自閉症中心志工。記者翁至成／翻攝

移民署 耶誕節 身障

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