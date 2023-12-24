警察變黑道！天道副盟主岳父公祭千人到場 警逮4人送辦

天道盟副盟主洪瑞宏岳父日前過世，今天上午在板橋殯儀館舉辦告別式，現場湧進1200人到場弔唁，包括天道盟盟主鐵霸曾盈富、四海幫幫主張存偉都到場致意。為維護現場秩序及防滋事，海山警方出動110名警力在告別式會場出入口及周遭路口執行路檢蒐證，共逮捕1名通緝犯、1人持刀及2名未成年，詢後依法送辦。

據了解，綽號麥可的天道盟副盟主洪瑞宏，民國80年代曾是中山分局警員，轄區當時有許多大型電玩店、商務酒店，是中山區最繁雜的治安熱點。喜歡聽電音舞曲的洪瑞宏90年間因前往一家夜店聽歌紓壓，被警政署以涉足聲色場所停職，洪瑞宏心灰意冷下決定加入黑幫投入天道盟太陽會，成為鐵霸曾盈富的軍師，協助拓展太陽會事業版圖。

洪瑞宏的岳父陳男本月1日心臟衰竭過世，今天上午8時在板橋殯儀館舉行告別式。現場一早就湧進上千名身穿黑西裝的黑幫人員，包括天道盟盟主鐵霸曾盈富、天道盟總顧問王嘉村、太陽會副總會長「貓董」周文成、四海幫幫主張存偉等均到場弔唁。

轄區海山分局警方為維護告別式現場的治安與秩序，於事前進行告誡並約制，不得明示、暗示幫派名義，且禁止攜帶幫派標誌或旗幟進入。同時偕同刑大、保大、警犬隊等單位共計110人，在告別式會場出入口及周遭路口執行路檢、蒐證，對參加告別式的幫派分子逐一攔檢盤查。共計逮捕1名詐欺通緝犯、1人無故攜帶刀械、2名未成年少年。警方立即將4人帶回警局，通緝犯及攜帶刀械男子依法送辦，2名未成年少年則通知家長帶回。