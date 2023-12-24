影／毒鴛鴦躲通緝藏台中 騎車一動作露餡 警局話別送監

台中市方姓男子涉毒品案遭判刑8年，方逃避入監，已遭通緝半年，方女友也涉洗錢罪被通緝，二人躲藏在南屯一帶，近日氣溫下降，方與女友騎機車外出時，單手插口袋，遭警方攔查，除查獲安非他命外，也發現二人已被通緝、需發監事實，方與女友在警局內擁抱話別，分別發監執行。

第四警分局黎明所巡佐蔡富穎、警員陳政男、蔡明寬，21日巡經南屯區春安路一帶，發現方姓男子（54歲）騎機車載何姓女友（43歲），但方騎車時，因氣溫下探，一路一手抓龍頭、一手插口袋，警方擔心有危險，因此攔查規勸。

未料二人看到警方攔查時，方男雙腳不斷發抖，何女也神情緊張，警方盤查二人身分後，發現二人已分別涉及毒品、洗錢案，已分別被判刑8年、10月，遭檢方發布通緝，方未到監執行，已躲藏超過半年時間。

警方盤查時，詢問有無違禁品，二人沈默以對，但警方以「若不配合會找緝毒犬來找」，方男在場想與警方討價還價，直說「不能商量一下嗎」，最後警方在騎機車座墊內，查獲5包安非他命（重2.61公克），方也扛起責任，坦認毒品是其所有，與女友無關。

二人被帶回警局拘留，等待發監執行的過程中，二人在警局內話別擁抱，流露真情，警方也提醒，未來服完刑後，要改過自新，好好做人。

第四警分局長李建興說，吸毒會使人產生心理依賴，也可能造成神經系統長期傷害，產生如妄想、失眠、抑鬱、情緒不穩及視幻覺等症狀，應珍惜生命，遠離毒品，另籲請民眾如有發現可疑或不法情事，可撥打110報案專線，共同維護社會治安。