陽光行動／不堵金流管道 淪鋸箭式打詐

政府成立打詐國家隊，但詐騙案不減反增。 示意圖。圖／聯合報系資料照片

高檢署不久前以各種數據呈現打詐豐碩成效，卻遭外界質疑與民眾落差感受太大。關鍵就在於，有幾個詐團喜好的詐騙管道，卻沒被做任何處理與重視。詐欺款多藉由第三方支付輾轉流入詐團手中，但設立第三方支付公司完全沒有限制，詐團以此為跳板，司法單位對第三方支付調取資料費時費力，往往錯失辦案先機。由此可見，目前打詐配套只限於鋸箭療傷，治標不治本，也難怪成效不彰。

近年詐團取得個人帳戶愈來愈困難，現在多以成立人頭空殼公司，作為洗錢及掩護工具，我國公司設立非常容易，原本公司法規定公司資本充實原則，但多年來早名存實亡，主管機關只管公司登記設立的容易性，對於公司資本是否真存於帳戶，完全沒管制，造成詐團以同筆款項設立A公司後，待會計師查核完畢就領出，通常公司資本只在帳戶「停留」一天。

另外，第三方支付服務的洗錢風險來自代理收付款，其交易審查不足並欠缺使用者身分確認機制，難免出現漏洞，但未見打詐國家隊對現今最流行的詐團手法，提出因應方案。

詐欺是全民公敵，打詐國家隊是要跨部會處理問題，然行政機關多認為打詐是法務部的事，孰不知詐團利用行政疏漏，橫行無阻。

現行政府打詐猶如鋸箭，仍停留在「斬手」及帳戶管制階段，通常只抓到經濟條件差的弱勢族群，例如車手或單次供帳戶者，若第三方支付公司未能限制特許、公司設立登記門檻低，以及公司資本充實原則未落實，打詐如同隔靴搔癢，效果有限。