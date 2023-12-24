陽光行動／民法下修成年到18歲 警：年輕學子成詐騙新韭菜

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

民法下修18歲為成年人，年輕學子可自行開設帳戶、申辦信用卡，恐成為「詐騙新韭菜」。圖／警方提供
民法下修18歲為成年人，年輕學子可自行開設帳戶、申辦信用卡，恐成為「詐騙新韭菜」。圖／警方提供

逢甲、東海等中部多所大學的學生遭林姓電玩店業者，以無卡分期付款方式詐騙，林如今遭檢方起訴求重刑，台中市刑大經濟組調查，此次無卡分期詐騙案，被害大學生有一一九人，其中十八歲至十九歲的比率達三成二，辦案人員形容，年輕學子已成歹徒「詐騙新韭菜」。

另一個案例是年僅廿一歲的台中市游姓男子，前年底夥同齡女友，經營博弈、詐欺機房，利用一頁式廣告，吸引被害人聯絡後進而詐騙。檢警去年底收網抓人，帶回游等涉案廿八人，初步清查被害人超過七十人，其中有八人是十七至廿二歲的高中、大學生，有女大生把儲蓄的九萬八千元投入游男的虛擬貨幣投資帳戶，全都血本無歸。

過去民法規定滿廿歲才屬法定成年，可免法定代理人同意，簽定契約、辦理信用卡，但今年元旦起，民法成年年齡下修至十八歲，大學生都可自行開戶、申辦信用卡等。

台中市刑大經濟組統計，今年一月至十一月，十八歲至十九歲的詐欺案被害人有二○六人，與去年同期相比，十八至十九歲的詐騙被害人僅九十五名，今年增加一一一人，增加比率一點一六倍。

根據刑事局二○二一年的全國刑案統計資料，職業是學生的詐欺被害人有四四六二人，占總數百分之九點九，去年成長到五一三四人，占比雖降為百分之九點七，但原因是詐騙橫行，被害人總數從四萬四六七四人，暴增到五萬三○六二人，成長一成八，今年因民法下修成年年齡，被詐騙學生數恐更多。

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