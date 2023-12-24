陽光行動／強化銀行監理 學者：人頭戶祭重刑 最廉價解方

台灣很多詐騙問題都是源於國內金融帳戶過多，開設帳戶成本不高，若要解決人頭帳戶，比較好的辦法是強化銀行端監理。 （示意圖） 圖/ 聯合報系資料照片

人頭戶成為詐團利器，政府雖修法嚴罰，但學者指出，金融監理端才是問題根本。國立台灣大學法律學院教授許恒達指出，金融管理不善卻不處理管理，反而用犯罪化解決販賣帳戶問題，比起使用刑法規範，銀行科處管理費及負利率等作法更為有效，「把問題犯罪化是最廉價的解決方法，應該強化銀行端監理。」

國立台灣大學法律學院名譽教授李茂生表示，提供帳戶應該是本犯詐欺的幫助犯，但卻有正犯化傾向。李茂生觀察，此類型詐欺本犯必須要有金流管道，管道愈多，愈容易造成斷點，且提供帳戶者可以輕鬆獲得一定報酬，導致幾乎無法預防這類犯罪。

李茂生表示，目前司法單位僅能往重刑方向發展，但是重罰要發揮效果牽涉到破案率，若破案率不提高到一定程度，即便重罰也是無效。

許恒達指出，台灣很多詐騙問題都是源於金融帳戶過多，國內開設金融帳戶成本不高，人頭帳戶會有買賣，買賣後才會有詐欺，若要解決人頭帳戶，比較好的辦法是金融監理。

許恒達觀察，外國金融機構通常會向科處帳戶持有人管理費及手續費，若一段時間帳戶沒有金流，帳戶持有人還可能因此必須支出較高金額的管理費用，帳戶甚至可能被銀行凍結。此外，國外申辦銀行帳戶並不容易，持有帳戶的人就沒有那麼多，人頭帳戶的問題也較為少見。

對此，金管會銀行局副局長童政彰表示，銀行現在開戶都有非常嚴謹的認識客戶（ＫＹＣ）程序查核，不是人到銀行說「我要開戶」就可以開戶。而這些成為詐騙集團犯罪工具的人頭帳戶，極少數是新開立帳戶，童政彰說，根據銀行內部的檢視發現，被列入警示的帳戶，與銀行的往來都超過一年，也就是說，新開戶的審查非常嚴謹，難以新開帳戶來做犯罪工具。

針對學者建議比照外國金融機構，向帳戶持有人收取管理費及手續費。童政彰表示，一個人頭帳戶甚至可以賣到十幾萬元，不法獲利很高，要求銀行向客戶收取帳戶管理費及手續費，並無法遏止出售銀行帳戶的行為。