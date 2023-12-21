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桃園通緝男拒檢狂逃6公里 打滑自撞被逮…再吞37張罰單

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市大園區一名39歲吳姓男子，19日晚間開車行經國際路一段與中山北路口，因變換車道未打方向燈被員警攔查，但吳男拒檢逃逸，一路闖紅燈、逆向、行等，員警一查發現吳男涉嫌詐欺、毒品通緝，一路追捕約6公里，最後吳男自撞路旁樹叢遭逮，警方在車上搜出3支疑似毒品注射針筒，警詢後依法送辦，另針對37項交通違規一併舉發。

大園分局員警昨晚8點多巡邏行經國際路一段與中山北路口，看見吳男駕駛的黑色賓士車變換車道未打方向燈，於是上前鳴笛示意他停車受檢，但駕駛不配合攔查，突然加速逃逸，員警查詢車籍資料，發現車主吳姓男子是遭桃園地檢署發布的詐欺、毒品通緝犯，隨即上前追捕。

吳男一路上為了躲避員警追緝，多次闖紅燈、逆向又蛇行，員警一路在後尾隨，並通報線上警網協助圍捕，最後吳男因天雨路面濕滑，在和東路與和廣一路口車輛失控打滑自撞路旁樹叢才停下。

對此吳男逃出車外當場被捕，警方隨後在車上搜出3支疑似毒品注射針筒，全案依詐欺通緝、毒品通緝、公共危險及毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，另針對吳男駕車闖紅燈、逆向、蛇行、未打方向燈等37項交通違規，一併製單舉發。

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警方在吳男車上搜出3支疑似毒品注射針筒，警詢後依法送辦，另針對37項交通違規一併舉發。記者周嘉茹／翻攝
警方在吳男車上搜出3支疑似毒品注射針筒，警詢後依法送辦，另針對37項交通違規一併舉發。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區一名39歲吳姓男通緝犯，19日晚間開車因變換車道未打方向燈被員警攔查，拒檢逃逸最後打滑自撞路旁樹叢狼狽遭逮。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區一名39歲吳姓男通緝犯，19日晚間開車因變換車道未打方向燈被員警攔查，拒檢逃逸最後打滑自撞路旁樹叢狼狽遭逮。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區一名39歲吳姓男通緝犯，19日晚間開車因變換車道未打方向燈被員警攔查，拒檢逃逸最後打滑自撞路旁樹叢狼狽遭逮。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區一名39歲吳姓男通緝犯，19日晚間開車因變換車道未打方向燈被員警攔查，拒檢逃逸最後打滑自撞路旁樹叢狼狽遭逮。記者周嘉茹／翻攝

毒品 通緝

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