快訊

馬斯克出來面對！X全球大當機啥都不能看 網狂酸：請付費解鎖精彩內容

獨／北極星藥業CDMO計畫大轉彎！斥資20億元併購霖揚生技 原宜蘭建廠計畫將暫緩

獨／蘇嘉全捐農舍閒置逾10年 蘇妻抱屈：蘇家與賴清德不同 我們好可憐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台東男持槍毒躲「洗車場」洩行蹤 警搜出改造手槍

聯合報／ 記者古和純尤聰光／台東即時報導

台東36歲賴姓男子涉嫌非法持有槍毒，月前遭台東縣警局刑事警察大隊蒐證監控行蹤，昨天下午2時許在台東市區民航路查緝賴難到愛，起出1把非制式手槍、14發子彈及5包重約3.4公克的毒品安非他命，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。

台東刑大經民眾檢舉掌握槍毒犯行蹤，經月餘行動蒐證後，昨天下午警方掌握賴男確切行蹤，當警車一駛近民航路一處洗車場，確認賴男白色轎車，五名員警立刻衝上前一舉逮捕賴男落網。

「刑大！蹲下蹲下！」員警大聲喝令賴男就範，因警有充分把握他身上持有非制式金牛座手槍及毒品，當場逮捕賴男，依現行犯逮捕移送台東地檢署偵辦。

台東縣警局長陳錦坤表示，為淨化選前治安，貫徹執行選前全國「掃黑、肅槍專案」，近期將加強查緝賄選並防制暴力介選，持續執行掃蕩黑道幫派及檢肅非法槍械，確保選前治安平順。

台東警方在賴姓男子身上起獲槍毒。記者古和純／翻攝
台東警方在賴姓男子身上起獲槍毒。記者古和純／翻攝
台東警方在賴姓男子身上起獲槍毒。記者古和純／翻攝
台東警方在賴姓男子身上起獲槍毒。記者古和純／翻攝

台東 毒品 幫派

延伸閱讀

憲指部：憲兵年度緝獲毒品50.20公斤

毒蟲缺錢買毒涉持槍強盜飲料店 南警火速逮人法辦

持槍強逼檳榔攤女吸毒、性侵再搶8500 他最終下場出爐

三重兩派人馬唱歌口角鬥毆 一人持槍揮舞遭警法辦

相關新聞

影／台東男持槍毒躲「洗車場」洩行蹤 警搜出改造手槍

台東36歲賴姓男子涉嫌非法持有槍毒，月前遭台東縣警局刑事警察大隊蒐證監控行蹤，昨天下午2時許在台東市區民航路查緝賴難到愛...

詐騙案層出不窮 南警「打詐台南隊2.0」阻詐六都第一

詐騙案件已成當前社會治安重要課題，台南市警察局21日發布年度施政績效成果報告，在打詐部分組成「打詐台南隊2.0」，年度攔...

影／五官不像還少顆痣...高雄男報假名神回一句 警斥別唬爛

洪姓男子前天深夜駕轎車在高雄市一處路口怠速，因形跡可疑，巡邏警網盤查，洪報假身分，警方核對照片中人的五官和洪無一相像，洪...

影／網路群組賣「糖果」台中藥頭穿內褲交易遇警吃土

台中市第二警分局今年發現交友軟體「BAND」有歹徒以「糖果」為暗語，涉嫌販售安非他命，經報請檢察官實施誘捕偵查後，喬裝買...

新竹警與16歲女未婚生子遭控約砲家暴 警方記過處分

新竹縣警察局新湖分局某派出所林姓警員，遭女友在網路控訴不但在她16歲時讓她未婚懷孕，且在她快生產之際，還用交友軟體約砲，...

正妹酒吧借6000還2張百元美鈔 他到銀行兌換竟是假的

江姓男子昨午持2張100元美鈔到高雄市一家銀行換台幣，行員發現觸感粗糙、防偽線異常是偽鈔報警；江喊冤稱，日前在酒吧認識一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。