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影／台東男持槍毒躲「洗車場」洩行蹤 警搜出改造手槍
台東36歲賴姓男子涉嫌非法持有槍毒，月前遭台東縣警局刑事警察大隊蒐證監控行蹤，昨天下午2時許在台東市區民航路查緝賴難到愛，起出1把非制式手槍、14發子彈及5包重約3.4公克的毒品安非他命，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。
台東刑大經民眾檢舉掌握槍毒犯行蹤，經月餘行動蒐證後，昨天下午警方掌握賴男確切行蹤，當警車一駛近民航路一處洗車場，確認賴男白色轎車，五名員警立刻衝上前一舉逮捕賴男落網。
「刑大！蹲下蹲下！」員警大聲喝令賴男就範，因警有充分把握他身上持有非制式金牛座手槍及毒品，當場逮捕賴男，依現行犯逮捕移送台東地檢署偵辦。
台東縣警局長陳錦坤表示，為淨化選前治安，貫徹執行選前全國「掃黑、肅槍專案」，近期將加強查緝賄選並防制暴力介選，持續執行掃蕩黑道幫派及檢肅非法槍械，確保選前治安平順。
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