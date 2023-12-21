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詐騙案層出不窮 南警「打詐台南隊2.0」阻詐六都第一

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

詐騙案件已成當前社會治安重要課題，台南市警察局21日發布年度施政績效成果報告，在打詐部分組成「打詐台南隊2.0」，年度攔阻詐騙案件2390件是六都第一，攔阻金額也比去年同期增加；包括88槍擊、南區水產行槍擊案等社會重大刑案也全數順利偵破，交通層面在防制酒駕部分也是六都第一，展現守護民眾生命財產安全的決心。

台南市警察局長廖宗山指出，一年來有賴同仁兢兢業業付出，未來將整建警察廳舍、精進員警執勤裝備，培植科技偵查人才及強化數位鑑識設備，給同仁更好的環境及裝備，以提升員警執勤安全及科技偵查能量。

根據台南市警局統計，2023年迄今攔阻詐騙件數計2390件為六都最多，攔阻金額共計9億4272萬元，數量較去年同期增加90件，金額則多了2億9883萬元，攔阻件數增加3.9％，金額增加46％，台南市自2019年迄今攔阻詐騙總數8663件、攔阻金額共計24億3876萬元，總攔阻件數累積數目亦是六都最佳。

另在查緝槍枝毒品上也有突出表現，迄今計查獲各式槍枝68枝及子彈1190顆、逮捕幫派分子292人共收押68人；另外查獲毒品工廠3件，毒品案件2440件，各級毒品重量3萬9千餘公克；全般竊盜案件破獲3374件，破獲數目較去年增加587件，其中包括多起連續住宅竊盜及古宅神明桌竊盜集團。

台南市去年酒駕死傷事故共有1008人，與前3年酒駕死傷事故人數平均值1320人相比，少了312人、下降23.6％；2023年1至9月酒駕死傷事故669人，較去年同期757人比較減少88人，降幅有11.6％，而科技執法設置地點今年1到11月死傷事故617件，較去年同期793件減少177件，降幅達22.1％。

廖宗山表示，警察局將持續運用警政專業、整合社區與民眾力量共同守護市民生命及財產安全，並打擊詐欺、掃除幫派、查緝暴力、毒品、槍枝、竊盜等犯罪，淨化治安。

台南市警察局長廖宗山表示，未來將給同仁更好的環境及裝備，提升員警執勤安全及科技偵查能量。照／台南市警局提供
台南市警察局長廖宗山表示，未來將給同仁更好的環境及裝備，提升員警執勤安全及科技偵查能量。照／台南市警局提供
面對社會重大案件如學甲88槍擊案，台南警方也順利偵破並引渡槍手返台。照／台南市警局提供
面對社會重大案件如學甲88槍擊案，台南警方也順利偵破並引渡槍手返台。照／台南市警局提供
詐騙案層出不窮，台南市警局成立「打詐台南隊2.0」，阻詐案件數量六都第一。照／台南市警局提供
詐騙案層出不窮，台南市警局成立「打詐台南隊2.0」，阻詐案件數量六都第一。照／台南市警局提供
交通部分加強取締與科技執法，保障人民生命財產安全。照／台南市警局提供
交通部分加強取締與科技執法，保障人民生命財產安全。照／台南市警局提供

台南 毒品 詐騙

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