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19歲男拒去柬埔寨慘遭圍毆百下 嘔吐物卡住窒息 10惡煞今起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

年僅19歲陳姓男子疑因7萬元債務糾紛，遭惡煞逼迫到柬埔寨工作，陳男拒絕卻遭眾人在蘆洲汽車美容店圍毆，挨揍約100下，還被錄下施暴過程，全身大面積瘀傷，奄奄一息被綁往淡水公寓後，大小便失禁、嘔吐物吸入呼吸道窒息不治。士林地檢署今偵結，依傷害致死等罪嫌，起訴陳男等下手施暴、在旁助勢10人，涉案2名少年由士林少年法庭調查中。

檢警調查，陳男等人想招募19歲陳男前往柬埔寨從事不詳活動，但遭拒絕，並在Instagram限時動態上張貼「我有惹到你們要處理我，我都沒意見，沒惹到你想碰我那先過我哥那一關」。

起訴指出，綽號浩浩、浩哥的鄭男（通緝中）心生不滿涉嫌透過Telegram的「浩哥發大財」群組，叫小弟逼迫陳去柬埔寨，並要求全程錄影。

今年8月23日晚間10時許，汪男邀約陳男到他與丁男經營的蘆洲中原路一處汽車美容店，涉嫌將陳男拘禁休息室，林男、少年涉持球棒毆打，陳男逃跑到休息室外，在場丁男10人涉嫌圍毆凌虐陳男將近100下，並持手機錄下施暴過程，命陳男下跪、捆綁雙手雙腳，噴辣椒水，陳男已經無法自行站立，還遭逼迫發誓不能報警，否則死於非命。

眾人從蘆洲汽車美容店，用膠帶纏住陳男，押陳男到淡水某公寓，凌虐毆打到奄奄一息，24日凌晨2時許陳男嘔吐、大小便失禁，才通報119往淡水馬偕醫院，到院前失去生命跡象，全身臉、四肢、背部、腹部多處大面積擦瘀傷，嘔吐物吸入呼吸道，進而導致皮下軟組織出血、橫紋肌溶解症、窒息不治。

士林地檢署今偵結，認定19歲陳男、20歲林男、21歲張男、25歲汪男、24歲丁男等10人，涉犯傷害致人於死罪、3人以上攜帶凶器對被害人法起訴。全案為適用國民法官法案件，今將移審士林地方法院。

19歲陳姓男子慘遭凌虐毆打致死，警方逮捕嫌犯，士林地檢署今依傷害致死等罪嫌起訴10人。記者林昭彰／翻攝
19歲陳姓男子慘遭凌虐毆打致死，警方逮捕嫌犯，士林地檢署今依傷害致死等罪嫌起訴10人。記者林昭彰／翻攝

淡水 柬埔寨 公寓

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