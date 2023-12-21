影／債務糾紛...竹巿男持鎮暴槍對車開槍後跑了 警火速4小時偵破

新竹曾姓男子與鍾姓男子有債務糾紛，昨晚到新竹市明湖路一帶談判，雙方發生爭執，曾男氣憤下率眾持鎮暴槍朝對方車輛連開數槍，隨後逃離現場；警方獲報趕抵，現場雖然已鳥獸散，但仍組成專案小組，積極徹查，於4小時將包含曾在內共6名犯嫌帶到案，並起獲長、短鎮暴槍共3把，警詢後依妨害秩序罪嫌移送法辦。

警方指出，新竹市警察局第三分局青草湖派出所於昨晚6點50分接獲110通報，於明湖路段巷弄內疑似發生槍擊案。立即啟動快打警力前往攔截圍捕，趕赴現場雖未發現嫌疑人，惟在地上拾獲鎮暴槍彈丸數顆，立即組成專案小組，調閱周邊監視器過濾可疑人車。

經查，曾男因與鍾男有債務糾紛，雙方相約談判見面，進而發生車輛衝撞，曾姓犯嫌等人遂自車上取出鎮暴槍，朝對方車輛射擊數發鎮暴彈，因無殺傷力故無人受傷。全案雖已移送法辦，但警方仍擴大偵辦，持續擴大追查涉案犯嫌是否涉有幫派組織背景及其他不法犯行。