總統大選前全國掃蕩黑槍賭詐 破獲選舉、亞錦賽賭盤

2024年總統選舉倒數，警政署全國同步肅槍、掃黑、打詐、緝賭，查獲選舉賭盤188件232人，另破獲亞洲棒球錦標賽賭盤。警政署長黃明昭今赴刑事局了解專案成果，要求查賄及掃蕩選舉賭盤，並持續打擊詐騙集團。

警方調查，高手運動網開出亞錦賽賭盤，開幕戰賠率中華隊0.91、韓國0.97，114人共下注48萬元，冠軍戰中華隊0.91、日本0.95，205人下注，尚在清查賭資；另外，太子彩網站提供六合彩博弈。刑事局偵九大隊第二隊查獲38歲毛姓男子等61名代理商，依賭博罪函送。

打詐部分，46歲賴姓男子經營水房，轉帳贓款及提供泰達幣給假投資詐團，一名男子被騙1千萬元赴刑事局報案。刑事局偵七大隊第二隊清查水房洗錢5億元，已清出10人被害，拘提賴等13人，檢方命5至10萬元交保或請回。

37歲方姓男子也經營水房替假投資詐團轉帳，向15人騙走5千萬元。刑事局偵七大隊第三隊逮捕、拘提10人，檢方聲押方等6人獲准，命其他人5至20萬元交保。

另外，竹聯幫明仁會羅東分會成員23歲田姓男子，因口角糾紛尋仇卻找錯人，糾眾持槍攔車恐嚇被害人，還拖下車持棍棒毆打，另因小弟在KTV酒後與人衝突，前往聚眾鬥毆。刑事局偵四大隊第三隊拘提、通知田等8人，犯嫌以1至5萬元交保或被請回。

太陽聯盟尊陽會高屏會長46歲陳姓男子，因持槍案被判刑8月未入監被發布通緝。刑事局偵六大隊第五隊搜索其住處，查獲改造長短槍4枝、子彈109顆及改造工具，逮捕解送歸案。

警政署長黃明昭說，選舉治安維護是最重要工作，警方全力查賄及掃蕩選舉賭盤，對於危害國人的詐欺，今在行政院治安會報專案討論，警政署要求各警察機關從選前到選後掃蕩詐騙集團，並尋求國際合作，遣返境外詐欺逃犯偵審。

警政署為淨化選前治安，通令本月6日至15日全國同步查緝「黑槍賭詐」。專案查獲槍砲案48件、槍械68枝、改槍場所3處；治平專案69件，犯嫌436人，含竹聯幫、天道盟、太陽聯盟、風飛砂幫、黑人家族等分子；詐欺264件1452人，查扣9102萬元；賭博696件1815人，賭資3526萬元，其中選舉賭盤188件232人。