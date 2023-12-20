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台中婦遇詐報警 車手交款買虛擬貨幣遭逮送辦

中央社／ 台中20日電

台中市1名婦人在家中接獲詐團電話指稱涉案需備妥60萬元保證金，婦人警覺報警求助，合作逮捕上門取款的車手，車手原本要將贓款交付幣商購買虛擬貨幣，還好幣商出示證明非詐團成員。

台中市警察局第四分局今天表示，張姓婦人日前在家中接到郵局行員來電，詢問她是否有委託劉姓男子提領現鈔，劉婦一聽大驚失色連忙否認，行員接著說那名男子已匆匆離去，並告知將協助張婦報警。

警方指出，張婦在當天下午1時許就接到自稱張姓員警的來電指稱帳戶有不法資金匯入，涉及洗錢及毒品案，已有8人要提告，並扣押張婦名下所有資產，隨後電話又轉接給檢察官，檢察官請張婦備妥新台幣60萬元保證金後會派員到府收取，並再三交代不能告知他人，避免洩密。

由於張婦先前有遭詐騙經驗，這次一連串指令操作下來，老套的詐騙劇本，意外讓驚慌失措的張婦冷靜下來，進而報警請求協助。第四分局大墩派出所接獲報案後，立即與偵查隊成立專案小組展開偵辦。

警方於雙方約定家中取款之際，將假檢警邱姓車手（22歲）逮獲；此時詐騙上手因未察覺邱嫌被抓，進一步指示邱嫌攜贓款前往南屯區大業路交付，員警上前圍捕時意外發現前來取款者，僅是不知情的第三方幣商。

警方指出，徐姓幣商說自己接到客戶訂單通知後，依約定時間取款後打幣過去，並出示相關證明佐證清白，對於無端捲入詐騙集團設下的陷阱十分無奈，全案將邱嫌依洗錢防制法移送台中地檢署偵辦。

詐騙集團 車手 台中市 虛擬貨幣

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