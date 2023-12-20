聽聞警敲門聲心驚驚 通緝犯化身蜘蛛人爬遮雨棚遭逮

新北市板橋警方昨天獲報四維路有1間公寓出入複雜，警方前往該公寓3樓清查時，屋內1名43歲林姓男子因遭通緝，聽到警方敲門聲竟開窗戶跳到陽台遮雨棚，再攀爬至隔壁房屋遮雨棚欲躲避警方查緝，鄰居發現後立即通報警方。警員隨即由該戶民宅陽台進入，當場將林男逮捕，詢後依詐欺、毒品通緝解送歸案。

據了解，43歲林姓男子因涉及詐欺、毒品案遭士林地檢署等多處地檢署、法院通緝，林男為躲避查緝，平時躲藏在板橋區四維路1間公寓3樓。板橋警方昨天接獲民眾報案該棟公寓出入人士複雜，信義派出所警員林緯龍、劉坤隴昨天下午5時許隨即前往察看。

當2名警員在該棟公寓3樓清查時，躲在屋內的林男聽到警方敲門聲擔心通緝身分曝光，為逃避追捕竟打開屋內窗戶跳入陽台遮雨棚，再攀爬到隔壁遮雨棚躲避。但因遮雨棚並無其他通道，林男被困在遮雨棚上動彈不得。

此時該戶住戶聽聞聲響探頭查看，發現有人爬到遮雨棚立即通知警方，並讓警方從自家陽台進入，將躲在遮雨棚處的林男當場逮捕。詢後將林男依詐欺、毒品通緝移送士林地檢署、士林地方法院歸案。

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