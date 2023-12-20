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影／確認過眼神！高雄騎車通緝犯與警多次對望 心虛持毒被逮
高雄橋頭29歲何姓男子日前騎車出門，正好遇上員警巡邏，何男突然減速還不時眼神飄向員警，沒想到，幾度對望下反倒讓警員想起，何男正是轄內毒品通緝犯，員警尾隨他來到甲樹路一處工地時，趁機攔停盤查搜身，果然在他身上發現毒品及吸食器，將他逮捕送辦。
上周五下午2時許，橋頭分駐所警員當時正執行巡邏勤務，何男一發現周邊有巡邏警員，疑似心虛眼神幾度飄向巡邏警，促使警員一眼認出何男「通緝犯」的身分。
岡山分局指出，何男本身有毒品案件尚在審理中，卻無視橋頭地檢署函文通知，未準時開庭報到。當天經查證，何男為橋檢發布的毒品通緝要犯，當場逮捕歸案。
此外，警員當時對何男搜身，在他的隨身工具包內發現一包安非他命及毒品吸食器，全案訊後依毒品通緝及毒品危害防制條例等罪嫌送辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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