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男借車撞毀不付10萬元修車費 車主怒捅一刀押旅館

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

楊姓男子向陳男借車不慎撞毀，陳男索要修車費10萬不成，今天下午陳男夥同曾男約他到新莊區新莊路一間宮廟外談判。楊男被陳男強拉上車，被蝴蝶刀刺傷大腿，載往泰山區一間汽車旅館內。楊男趁兩嫌外出買飲料之際報警，警方到場逮捕2嫌，依殺人未遂等罪偵辦。

據了解，楊姓男子（35歲）與陳姓男子（40歲）是朋友關係，日前楊男向陳男借車外出，卻不慎把車撞毀。陳男向他索討10萬元修車費不成，心生不滿。今天下午陳男夥同曾男（27歲）約出楊男，雙方在新北市新莊區新莊路565巷一間宮廟外碰面談判。

兩方到場陳男要楊男還錢，楊男卻表明沒錢可還，陳男一氣拿球棒痛毆楊男，見他倒地強搶楊男隨身包包、上下搜身，最後僅在楊男包內搜出一把蝴蝶刀，陳男氣極敗壞，再持蝴蝶刀朝著楊男右大腿近關節處猛刺一刀、右小腿連劃3刀，致楊男鮮血直流，痛苦哀叫。

楊男負傷被陳與曾男強押上車，載往泰山區中港西路一間汽車旅館，囚禁在221號房，撂話楊男想脫身，就找人拿毒品交換。楊男趁陳、曾兩嫌外出買飲料之際，趕緊打電話報警。

林口警方獲報派員趕抵，陳、曾兩嫌剛好返回當場被逮，連同蝴蝶刀一併帶回偵辦。偵詢時，陳男辯稱是在車內搶刀時，不慎誤傷楊男，目前警方還在偵詢，將朝妨害自由、殺人未遂罪嫌偵辦。

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楊姓男子被陳男持刀刺劃傷，再被載往泰山區一家汽車旅館內囚禁，警循線逮捕兩嫌依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
楊姓男子被陳男持刀刺劃傷，再被載往泰山區一家汽車旅館內囚禁，警循線逮捕兩嫌依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
楊姓男子被陳男持刀刺劃傷，再被載往泰山區一家汽車旅館內囚禁，警循線逮捕兩嫌依法究辦。記者曾伯愷／攝影
楊姓男子被陳男持刀刺劃傷，再被載往泰山區一家汽車旅館內囚禁，警循線逮捕兩嫌依法究辦。記者曾伯愷／攝影

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