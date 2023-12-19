影／5港男夾藏三千萬K他命來台 買名牌裝上流仍被逮

關務署台北關與航空警察局今天宣布破獲香港犯罪集團走私14公斤K他命來台案，香港籍王姓主嫌及共犯為營造服裝高貴感，王嫌還提供資金讓另外4人在歐洲購買精品、名錶等，想藉此蒙騙機場執法人員，但仍遭識破。案經桃園地檢署偵察後，依違反毒品危害防制條例罪嫌起訴伍姓、何姓、黃姓及劉姓男子等4名香港籍共犯，並通緝逃往泰國之王姓主嫌。

航空警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊長陳綿宗表示，關務署台北關與航空警察局7月間，執行入境旅客託運行李X光儀檢時，發現有數件行李之X光顯像有異，便派員於旅客提領行李通關時加以攔查，果然查獲夾藏於託運行李的第三級毒品K他命，總重約14.158公斤，市值高達新台幣3000萬元。

落網的伍姓及何姓犯嫌向警方供稱，今年6月間被一名綽號「John」的21歲王男招攬，連同黃姓及劉姓共5名互不相識的香港人組成犯罪集團，5人先以旅遊名義到歐洲比利時與當地販毒集團接洽，策畫走私K他命來台販售。

伍姓及何姓犯嫌指出，搭機來台前，為了營造身價不凡的假象躲避海關查緝，王姓主嫌還提供資金，讓共犯在各著名觀光景點購買精品、名錶等。起初先將毒品夾藏於行李箱的夾層中，再利用歐盟國家不須簽證的特性，跨越多國將毒品運送至法國巴黎，再從巴黎機場搭機來台，企圖闖關入境。

犯嫌透露，運輸毒品的分工為接應組2人及攜帶組3人，負責接應的王姓主嫌及劉姓共犯2人先飛抵台灣觀察攜帶組入境情形，伍姓、何姓及黃姓犯嫌負責攜帶毒品闖關，不料黃嫌入境時臨陣脫逃逕自入境，伍姓、何姓2嫌只好自己攜帶14公斤K他命闖關，最後遭到警方查獲。

陳綿宗表示，航警局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊調查後，發現王男與劉男入境當日看見黃男獨自入境驚覺事蹟敗露，立即分頭逃逸。專案小組循線先在台北市萬華區一帶緝捕到逃逸的黃男，後續再逮捕已買好赴日機票的劉男，4人坦言王姓主嫌允諾事成後可獲取港幣15萬元（約新台幣58萬7000元）的報酬，近期經桃園地檢署依違反毒品危害防制條例罪嫌，將4人提起公訴。

陳綿宗說，所幸在檢、警及海關的共同努力下，及時「截毒於關口」，遏止毒品流入國內，至於主嫌王男則在案發當晚，與在台接應的港籍女友潛逃至泰國曼谷，桃園地檢署已發布通緝在案。

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