香港犯罪集團歐洲購毒走私台灣 4落網、主嫌潛逃

航空警察局與台北關今天宣布破獲香港犯罪集團企圖走私逾14公斤愷他命來台案，5名成員為規避查緝還上演諜對諜戲碼，所幸即時查獲，除起訴4名涉案者並通緝逃往泰國主嫌。

航空警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊長陳綿宗接受媒體聯訪表示，航空警察局與關務署台北關7月間查獲5名香港籍入境旅客，以託運行李夾藏第三級毒品愷他命14.158公斤，市值約新台幣3000萬元，立即成立專案小組報請桃園地方檢察署檢察官指揮偵辦。

陳綿宗指出，警方調查發現，綽號John的21歲主嫌王姓男子，覬覦走私毒品的高獲利報酬，6月間招攬多名互不相識的香港人組成犯罪集團，5人先以旅遊名義到歐洲比利時與當地販毒集團接洽，策畫走私愷他命販售，王男還提供資金供另外4人在歐洲購買精品、名錶等，藉由時尚潮流穿著，以蒙騙機場執法人員。

陳綿宗說，販毒集團與比利時的販毒集團接洽購買毒品後，原本計劃在歐洲轉手賣出，但因王男聯絡到台灣販毒集團，覬覦走私毒品入台的高獲利報酬，一行人先將毒品夾藏行李箱夾層中，再利用歐盟國家不須簽證的特性，跨越多國將毒品運至法國巴黎，並從巴黎搭機企圖闖關入境。

陳綿宗說明，5名香港人分為接應組及攜帶組，接應組的王男與劉姓男子先搭早一班的飛機於前一天深夜抵台，並在桃機停留等候，以觀察另3人於隔日凌晨入境情形，沒想到負責攜毒闖關3人中的黃姓男子，入境時臨陣脫逃，佯裝如廁後逕自入境，獨留伍姓及何姓2男子攜帶14公斤毒品遭海關與航警查獲，王男與劉男看見黃男獨自入境驚覺事跡敗露，立即分頭逃逸。

陳綿宗表示，航警局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊調查後，循線先是在台北市萬華區一帶緝捕到逃逸的黃男，後續再逮捕已買好赴日機票的劉男，4人坦言王男允諾事成後可獲取港幣15萬元（約新台幣58萬7000元）的報酬，近期經桃園地檢署依違反毒品危害防制條例罪嫌，將4人提起公訴。

陳綿宗說，所幸在檢、警及海關的共同努力下，及時「截毒於關口」，遏止毒品流入國內，至於主嫌王男則在案發當晚，與在台接應的港籍女友潛逃至泰國曼谷，桃園地檢署已發布通緝在案。

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