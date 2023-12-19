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「多多盲盒」傳銷詐騙撈千萬 夫妻檔慘賠600萬8人落網

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

許姓男子跟郭姓男子、陳姓女子是傳銷詐騙集團主嫌，建立「多多盲盒」假投資網站和APP，在全台各地開投資說明餐會，以「轉手賣盲盒能賺3％」的話術，誘使民眾加入會員購買泰達幣儲值，兩年內不法獲利上千萬元。北市刑大獲報，兩波收網行動將許、郭等詐團8人拘提到案，警詢後依詐欺等罪移送法辦。

警方調查，許男（45歲）、郭男（52歲）、陳女（47歲）是搞假投資認識，由許男負責架設「多多盲盒」假投資網站和APP，郭男、陳女負責在全台各地找餐廳開設實體投資說明會，2021年起鎖定高齡長者以「免費餐會」名義邀請參加，餐會上會有共犯扮講師，利用長輩不了解虛擬貨幣交易程序行騙。

許男和郭男充當投資說明餐會主持人，負責炒熱氣氛，在餐會吃到一半時讓共犯講師上台，說明如何短期投資賺取高獲利，講師會推薦民眾加入「多多盲盒」會員，購買虛擬貨幣泰達幣至網站或電子錢包「入金」，以1泰達幣兌換1積分。

共犯講師誆稱「投資項目已經過國際金融組織認證」、「有知名私募基金注資」，積極推廣加入「多多盲盒」賺錢非常簡單，網站會在每日開放特定時段供會員搶「盲盒」，會員購得後，再將盲盒放回平台上架轉賣，隔日讓其他會員搶購，只要賣出，就可以額外賺取3%積分；若會員成功招攬下線購買，會再額外發送額外積分，藉此多層次傳銷手法包裝詐騙吸金。

有不少人誤信話術，紛紛加入會員，其中北市6旬林姓夫妻檔被詐騙600多萬元最多，待到今年3月發現「怎麼都沒沒辦法出金」，發現遭詐報警，警方陸續接獲8人報案，財損金額破千萬元，經近半年蒐證，9月、12月兩波搜索行動逮人，一舉破獲該詐團8人。

許男被逮時供稱，深知是不正當行業，不是永久的，遲早會被抓、會倒，無奈怎麼這麼快就落網，警方查扣現金85萬元、手機11隻、存摺1本、投資文宣數張等，警詢後依詐欺、洗錢罪將8人移送法辦。

警方查扣現金85萬元、手機11隻、存摺1本、投資文宣數張等。記者翁至成／翻攝
警方查扣現金85萬元、手機11隻、存摺1本、投資文宣數張等。記者翁至成／翻攝
警方查扣現金85萬元、手機11隻、存摺1本、投資文宣數張等。記者翁至成／翻攝
警方查扣現金85萬元、手機11隻、存摺1本、投資文宣數張等。記者翁至成／翻攝
警方查扣現金85萬元、手機11隻、存摺1本、投資文宣數張等。記者翁至成／翻攝
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警方查扣現金85萬元、手機11隻、存摺1本、投資文宣數張等。記者翁至成／翻攝
警方查扣現金85萬元、手機11隻、存摺1本、投資文宣數張等。記者翁至成／翻攝
北市刑大經近半年蒐證，9月、12月共兩波搜索行動逮人，一舉破獲多層次傳銷詐團8人，警詢後依詐欺、洗錢罪將8人移送法辦。記者翁至成／翻攝
北市刑大經近半年蒐證，9月、12月共兩波搜索行動逮人，一舉破獲多層次傳銷詐團8人，警詢後依詐欺、洗錢罪將8人移送法辦。記者翁至成／翻攝

詐騙集團 泰達幣 虛擬貨幣

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