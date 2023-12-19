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影／高雄警破販毒集團…花漾女子否認是首腦 8人都稱由她指揮

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市刑警大隊等單位追查網路販毒集團，近3個月查捕多名涉嫌分裝送毒品的8名男女，發現幕後操控販毒的首腦，竟是年僅23歲的張姓女子，但張女全盤否認涉案，經檢方聲押獲准。

據了解，張姓女子以高雄市三民區租處當據點，平時利用微信通訊軟體發送販毒訊息，以飲料、果汁、小姐等代號取代毒品咖啡包等毒品名稱，由鄭姓女子（26歲）和林姓（28歲）、白姓（23歲）等人在高雄市左營區涉嫌分裝毒品，待有人聯絡買毒品，再由分別20歲、19歲的2名黃姓男子、28歲的蔡姓男子、20歲的鄂姓男子及22歲的劉姓男子涉嫌當「小蜜蜂」送毒品給買家。

高雄市刑大偵八隊與保大特勤中隊等單位，9月查獲鄂、劉送毒品給買家後，11月29日另在新興區警分局附近的停車場，逮捕同送毒給買家的黃姓男子，警方動員抓人的影像被居民拍下傳上網路，但檢警因要追拿幕後首腦，禁止對外透露消息。

警方追查到左營區鄭姓女子等人涉嫌負責分裝毒品，溯源追緝販毒首腦，12月12日才在三民區逮捕涉嫌操控全局的張姓女子，竟發現她只23歲。雖所有人都指是受張女指揮，但張女全盤否認涉案，全案經警方依違反毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署後，檢方聲押張女及鄂姓、劉姓2男子獲准。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄警方查獲張姓女子為首的販毒集團，搜出近500包毒品。記者林保光／攝影
高雄警方查獲張姓女子為首的販毒集團，搜出近500包毒品。記者林保光／攝影
高雄警方查獲張姓女子為首的販毒集團，搜出近500包毒品。記者林保光／攝影
高雄警方查獲張姓女子為首的販毒集團，搜出近500包毒品。記者林保光／攝影
高雄警方11月29日逮捕數涉嫌販毒的黃姓男子。記者林保光／翻攝
高雄警方11月29日逮捕數涉嫌販毒的黃姓男子。記者林保光／翻攝

毒品 販毒

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