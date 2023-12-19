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觀察站／人權治安兩難 應守程序正義

聯合報／ 本報記者李奕昕陳金松

社群網站Dcard公司不提供警方資料「被搜索」，凸顯現代網路時代，人權與治安的兩難。警方面對偵查困境有難言壓力，業者站在保障隱私立場也不能說錯，關鍵是政府應在人權思維下，立法明確管理網路平台，讓檢警偵查能依法行政，避免對立。

網路具匿名性，詐欺、販毒、賣槍到殺人、槍擊等黑幫組織暴力犯罪，均用網路聯繫。網路使用者年齡偏低，上網交友，誘使未成年者自拍傳送性私密影像，重創被害人身心比比皆是。

警方常怨早年通訊監察手段，進入網路時代碰壁，調閱網路平台用戶資料因業者重重門檻，偵查無力。

隱私權屬憲法保障基本權利，這是人權的至高精神，在無完善法源之下，警方辦案必須謹守程序正義，不能以治安之名便宜行事；業者要求提供法院令狀，自屬合理要求。

台灣講求通訊自由，民眾習慣使用各大平台，國外業者重視用戶隱私、言論自由，警察調閱資料十分困難，政府也難約束國外業者，打擊犯罪有更多阻礙。

政府擬推科技偵查法，授權警方合理使用設備端通訊監察，不少歐洲國家均有類似立法，但台灣基於人權，國內又常因政治因素有未依法作為爭議，立法始終有疑慮。

治安和人權同樣重要，面對科技時代，政府應有新思維完善法源，可推動資料庫伺服器在台「落地」，妥善規範管理業者；當然檢警司法機關務必依法行政，落實程序正義，不要讓人有假治安之名行侵害人權之虞，反落個人權與治安雙輸局面。

網路 人權 隱私權

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