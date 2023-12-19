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搜索Dcard／FB僅供17類重案個資 Line也要搜索票
網路從事詐欺、毒品等各類犯罪，警方常須向社群網站、通訊軟體等網路平台業者調取資料以追查犯嫌身分，但業者提供資料有案類、搜索票等限制，甚至不提供資料，網路時代犯罪偵查日趨困難。
警方說，美國臉書（含ＩＧ）及日本ＬＩＮＥ公司，分別限制十七、十三種案類提供資料，包括殺人、擄人勒贖、詐欺、毒品、妨害性自主（含兒童及少年性剝削防制條例）、組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、跟蹤騷擾防制法等案類，其中ＬＩＮＥ要求出示搜索票。
其它美商網路平台，Apple沒有案類限制，但要搜索票；Google也無案類限制，不過僅提供檢方調閱，不開放警方調閱；推特採個案審查，較重視兒少案件。至於Telegram、微信分屬俄羅斯、大陸公司，台灣檢警無法調閱。
台灣社群網站，批踢踢、Dcard最常出現案件，批踢踢在網頁公開顯示帳號IP、使用時間，警方較少須調資料；Dcard以往收到警方公文均提供資料，數月前開始要求出示搜索票。
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