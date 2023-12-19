聽新聞
test
0:00 / 0:00

搜索Dcard／FB僅供17類重案個資 Line也要搜索票

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

網路從事詐欺、毒品等各類犯罪，警方常須向社群網站、通訊軟體等網路平台業者調取資料以追查犯嫌身分，但業者提供資料有案類、搜索票等限制，甚至不提供資料，網路時代犯罪偵查日趨困難。

警方說，美國臉書（含ＩＧ）及日本ＬＩＮＥ公司，分別限制十七、十三種案類提供資料，包括殺人、擄人勒贖、詐欺、毒品、妨害性自主（含兒童及少年性剝削防制條例）、組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、跟蹤騷擾防制法等案類，其中ＬＩＮＥ要求出示搜索票。

其它美商網路平台，Apple沒有案類限制，但要搜索票；Google也無案類限制，不過僅提供檢方調閱，不開放警方調閱；推特採個案審查，較重視兒少案件。至於Telegram、微信分屬俄羅斯、大陸公司，台灣檢警無法調閱。

台灣社群網站，批踢踢、Dcard最常出現案件，批踢踢在網頁公開顯示帳號IP、使用時間，警方較少須調資料；Dcard以往收到警方公文均提供資料，數月前開始要求出示搜索票。

網路 毒品 社群

延伸閱讀

Dcard拒給資料被搜索 刑事局科技中心主任親上火線說明

毒檢全方位 屏東首創毒品鑑驗實驗室啟用

影／黑幫倉庫車棚藏千萬元毒品 警抓4人扣大麻、咖啡包

Dcard遭檢警搜索！林智群：如果涉犯罪行為 該退讓一點

相關新聞

美國土安全部協助 警破竹聯幫詐騙網站

竹聯幫明仁會洪姓男子涉嫌架設假投資機房，指使吳姓工程師向美國Godaddy平台購買網域，再由廖姓廣告商製作假投資、假徵才...

社群網站國內首例 拒供用戶資料 Dcard被搜索

國內知名社群網站Dcard公司被搜索，刑事局、台北市警內湖分局分別偵辦妨害名譽、詐欺案，向Dcard調閱涉案帳號資料被拒...

搜索Dcard／律師認拒絕有據 警盼盡社會責任

Dcard是全台最大匿名社群網路平台，會員用戶可匿名發文、留言，為此平台價值，但卻傳出會員利用匿名制度涉犯刑案，恐淪為犯...

搜索Dcard／FB僅供17類重案個資 Line也要搜索票

網路從事詐欺、毒品等各類犯罪，警方常須向社群網站、通訊軟體等網路平台業者調取資料以追查犯嫌身分，但業者提供資料有案類、搜...

觀察站／人權治安兩難 應守程序正義

社群網站Dcard公司不提供警方資料「被搜索」，凸顯現代網路時代，人權與治安的兩難。警方面對偵查困境有難言壓力，業者站在...

搜索Dcard／Dcard會員800萬 全球最大匿名社群平台

社群網站Dcard在二○一一年，由當時台大學生林裕欽和簡勤佑創辦，初期只是聯誼交友性質，而後發展為綜合性論壇，會員人數快...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。