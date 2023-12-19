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搜索Dcard／律師認拒絕有據 警盼盡社會責任

聯合報／ 記者蕭雅娟李奕昕／台北報導

Dcard是全台最大匿名社群網路平台，會員用戶可匿名發文、留言，為此平台價值，但卻傳出會員利用匿名制度涉犯刑案，恐淪為犯罪溫床。律師認為，依據大法官釋字第六○三號解釋，隱私權屬憲法保障基本權利，Dcard公司以維護用戶隱私權為由，作為拒絕提供資料的理由，並非沒有依據。

台灣高等法院前法官、伯衡法律事務所桃園所長華奕超認為，檢警持法院核發的搜索票，被搜索人有配合之責，若抗拒搜索，必要時可使用強制力。本件搜索合法與否，應著重於「搜索票記載的搜索範圍」基於人權保障，搜索範圍記載「應盡量具體特定」檢警亦須在搜索票記載範圍內搜索，方屬適法。如有逾越情況，即可能有違法搜索。

警界認為，近半年獲報Dcard平台會員涉及刑案，Dcard多以保障會員隱私，需警方提供法院令狀；盼台灣企業Dcard能多配合，加速偵辦刑案速度。

刑事局官警說，網路時代，各類案件幾乎都與網路有關，警方追查犯嫌，常須向網路平台業者調取帳號、歷程紀錄、註冊帳號綁定的手機門號、電子郵件信箱，國內法律未規定要搜索票，如向銀行、電商、遊戲公司、虛擬通貨交易所調資料，也不用搜索票；Dcard是國內公司，應善盡社會責任，配合檢警偵查。

Dcard 隱私權 網路

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