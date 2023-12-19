搜索Dcard／Dcard會員800萬 全球最大匿名社群平台

社群網站Dcard在二○一一年，由當時台大學生林裕欽和簡勤佑創辦，初期只是聯誼交友性質，而後發展為綜合性論壇，會員人數快速增加，到目前已經突破八百萬人，每月不重複訪客超過兩千萬人次，是全球最大的匿名社群平台。

Dcard原本僅供台大、政大學生聯誼，「D」指的是「Destiny」（命運），卡友會在每天午夜收到一張匿名邀請交友卡。二○一二年增加論壇功能，匿名發文留言模式，在年輕族群產生極高滲透率。

簡勤佑與林裕欽於二○一五年創辦「狄卡科技股份有限公司」，林裕欽在二○二○年入選美國「富比士」雜誌卅歲以下精英榜，總統蔡英文也曾親自造訪總部，並以倫敦政經學院的畢業憑證申請證號。

而Dcard匿名性，也讓論壇出現不少情節誇張文章，被稱為「幻想文」的集散地，更直言有不少編劇在論壇上練筆。