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社群網站國內首例 拒供用戶資料 Dcard被搜索

聯合報／ 記者李奕昕蕭雅娟林海／台北報導

國內知名社群網站Dcard公司因拒絕提供用戶帳號資料，警方兩度持搜索票赴公司調取資料，但未執行現場搜索。記者余承翰／攝影
國內知名社群網站Dcard公司因拒絕提供用戶帳號資料，警方兩度持搜索票赴公司調取資料，但未執行現場搜索。記者余承翰／攝影
國內知名社群網站Dcard公司被搜索，刑事局、台北市警內湖分局分別偵辦妨害名譽、詐欺案，向Dcard調閱涉案帳號資料被拒，上月及昨天分持搜索票赴該公司調取資料，這是國內社群網站公司首次因不提供資料給警方「被搜索」。

Dcard昨回應，一直以來都依循個資法及相關法令規範，積極配合執法機關來函調查。在執法機關有按法定流程揭示必要文件的前提下，皆配合提供執法機關相對應資料，努力在保障用戶資訊隱私權的前提下，協助執法機關偵辦案件，確保良好的法治與站上討論氛圍。

警方說，Dcard以往收到警方公文均配合提供帳號資料，數月前開始不提供，要求警方出示搜索票。據傳，一名用戶因涉案被警方調資料後查辦，Dcard接到客訴不再直接提供資料，全台不少警察機關發文調取資料均碰釘子。

一名男子今年九月赴刑事局報案，指在Dcard遭不認識網友造謠有犯罪紀錄，刑事局依妨害名譽罪受理，十月向Dcard發函調閱貼文帳號資料；Dcard拒絕，回函「僅於接獲法院來函或法院核發之令狀（如：調取票、搜索票或扣押裁定等）後，於合理範圍內協助辦理調取作業。」

刑事局以妨害名譽、個人資料保護法案由，向台北地方法院聲請搜索票獲准，上月三日與北市刑警大隊前往位於北市狄卡科技公司，公司調出該帳號註冊姓名、手機門號，書面提供警方。

內湖分局另偵辦假網拍詐騙案，發現犯嫌用Dcard聯繫被害人，收到約五千元匯款卻不出貨，警方發函調資料也被Dcard拒絕，經向士林地方法院聲請搜索票，昨天上門取得資料，Dcard法務人員不願在公司簽署扣押相關文件，赴分局簽署。

警：現場調資料 未執行搜索

刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆說，警方是依刑事訴訟法二二九、二三○條發函向Dcard調資料，依回函所指調閱規範，聲請核發搜索票，只調閱個案相關資料，無執行現場搜索。

他說，犯罪嫌疑人以網路匿名性犯罪，已非單純言論自由，為保護被害人權益，警方依法調資料積極偵辦；刑事局會與網路平台業者溝通，充分尊重言論自由，請業者配合與協助警方依法調資料，共同打擊犯罪。

Dcard創辦人簡勤佑昨在臉書發文，表示「離開多年，我依然是Dcard的創辦人，希望Dcard可以順利度過這次困難。」

Dcard 妨害名譽 北市

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