美國土安全部協助 警破竹聯幫詐騙網站

竹聯幫明仁會赤組組長洪男涉嫌投資詐騙機房，刑事局拘提5人。記者李奕昕／翻攝 竹聯幫明仁會洪姓男子涉嫌架設假投資機房，指使吳姓工程師向美國Godaddy平台購買網域，再由廖姓廣告商製作假投資、假徵才廣告在臉書投放，造成二五○人受騙遭詐六百餘萬元。刑事局透過美國國土安全部協助逮捕洪等五人，檢方聲押禁見洪、吳獲准，廖五十萬元交保。

警方調查，廿八歲洪男是竹聯幫明仁會赤組組長，在新北土城架設假投資機房，由任職廣告公司的卅三歲廖男以企業門號註冊臉書帳號投放假投資廣告，並由廿七歲吳男向美國Godaddy平台購買網域架設網站，洪男則負責開發詐騙話術進行詐騙。

刑事局國際科去年八月偵辦明仁會涉及假投資詐欺案，查出廖男、洪男涉入。廖涉利用任職廣告公司之便，為詐團客製化假投資、假徵才廣告，以現金、泰達幣、門羅幣或金融帳戶向機房收錢，投放一個廣告每天賺五千元，洪、吳架一個網站每月各賺十七萬、三萬元。一旦警方移除廣告或停止、解析網站，廖等人便更換帳號上架廣告並變更網址，繼續誘騙民眾。

新北檢今年二月指揮拘提廖、洪，訊後先各以五十萬、十萬元交保，再請美國國土安全部協助調查網域租用資料，發現洪、吳註冊多達三百多個網域，吳的廿六歲洪姓女友負責收錢、廿三歲徐姓女子協助刷信用卡租網域。

檢警本月十三日再度搜索，查扣電腦、手機和犯罪所得共二二八萬餘元，拘提洪男、吳男、洪女、徐女等四人。

警方在吳的電腦發現五個假投資網站，清查有二百多人註冊，總受騙金額六百餘萬元。洪等人坦承投放廣告或架網站，但辯稱不知是詐欺；檢方認涉犯加重詐欺、洗錢、組織犯罪等罪，訊後對洪、吳二人聲押禁見獲准，洪姓、徐姓女子各八萬、三萬元交保。