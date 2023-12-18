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影／黑幫倉庫車棚藏千萬元毒品 警抓4人扣大麻、咖啡包

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

竹聯幫平堂成員吳姓男子涉嫌指揮另兩名吳姓男子，將毒品藏放兩處倉庫及租用停車位車棚，刑事局搜索查扣市價共1千萬元的大麻乾燥花5公斤、咖啡包160包等毒品，拘提4人依毒品罪移送，檢方聲押禁見吳等3人獲准，命林姓男子10萬元交保。

警方調查，主嫌29歲吳姓男子曾被查獲毒品、槍砲、組織犯罪、殺人未遂案，指揮綽號「阿全」24歲吳姓男子在台北市大安區租倉庫，藏放裝有大麻的行李箱，綽號「阿富」24歲吳姓男子前往取出部分毒品，藏放34歲林姓男子在新北市三重區大樓住處的倉庫；另外，阿全在新北五股區租用停車位，在車棚藏毒。

刑事局偵三大隊第三隊接獲情資，指有黑幫販運毒品，跟監發現阿全攜帶兩個行李箱進入北市倉庫，事後阿富前往倉庫，離開時揹背包，轉往新北倉庫。

警方10月2日拘提3名吳姓男子，帶同搜索兩處倉庫及車棚，從倉庫搜出大麻乾燥花5公斤823公克、大麻膏3.8克、K他命146克、大麻菸5支，從車棚搜出含喵喵成分毒品咖啡包160包、搖頭丸304克，並在新北倉庫查扣封膜機、電子磅秤、分裝袋，研判是毒品分裝地點。

犯嫌均稱受吳姓主嫌指使，吳坦承持有毒品，但否認販賣，未透露來源，警方追查上游。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

竹聯幫平堂成員吳姓男子涉嫌將毒品藏放兩處倉庫及租用停車位車棚，刑事局搜索查扣市價共1千萬元的大麻乾燥花5公斤、咖啡包160包等毒品。記者李奕昕／攝影
竹聯幫平堂成員吳姓男子涉嫌將毒品藏放兩處倉庫及租用停車位車棚，刑事局搜索查扣市價共1千萬元的大麻乾燥花5公斤、咖啡包160包等毒品。記者李奕昕／攝影
竹聯幫平堂成員吳姓男子涉嫌將毒品藏放兩處倉庫及租用停車位車棚，刑事局搜索查扣市價共1千萬元的大麻乾燥花5公斤、咖啡包160包等毒品。記者李奕昕／攝影
竹聯幫平堂成員吳姓男子涉嫌將毒品藏放兩處倉庫及租用停車位車棚，刑事局搜索查扣市價共1千萬元的大麻乾燥花5公斤、咖啡包160包等毒品。記者李奕昕／攝影
竹聯幫平堂成員吳姓男子涉嫌將毒品藏放兩處倉庫及租用停車位車棚，刑事局搜索查扣市價共1千萬元的大麻乾燥花5公斤、咖啡包160包等毒品。記者李奕昕／攝影
竹聯幫平堂成員吳姓男子涉嫌將毒品藏放兩處倉庫及租用停車位車棚，刑事局搜索查扣市價共1千萬元的大麻乾燥花5公斤、咖啡包160包等毒品。記者李奕昕／攝影

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