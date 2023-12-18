影／黑幫倉庫車棚藏千萬元毒品 警抓4人扣大麻、咖啡包

竹聯幫平堂成員吳姓男子涉嫌指揮另兩名吳姓男子，將毒品藏放兩處倉庫及租用停車位車棚，刑事局搜索查扣市價共1千萬元的大麻乾燥花5公斤、咖啡包160包等毒品，拘提4人依毒品罪移送，檢方聲押禁見吳等3人獲准，命林姓男子10萬元交保。

警方調查，主嫌29歲吳姓男子曾被查獲毒品、槍砲、組織犯罪、殺人未遂案，指揮綽號「阿全」24歲吳姓男子在台北市大安區租倉庫，藏放裝有大麻的行李箱，綽號「阿富」24歲吳姓男子前往取出部分毒品，藏放34歲林姓男子在新北市三重區大樓住處的倉庫；另外，阿全在新北五股區租用停車位，在車棚藏毒。

刑事局偵三大隊第三隊接獲情資，指有黑幫販運毒品，跟監發現阿全攜帶兩個行李箱進入北市倉庫，事後阿富前往倉庫，離開時揹背包，轉往新北倉庫。

警方10月2日拘提3名吳姓男子，帶同搜索兩處倉庫及車棚，從倉庫搜出大麻乾燥花5公斤823公克、大麻膏3.8克、K他命146克、大麻菸5支，從車棚搜出含喵喵成分毒品咖啡包160包、搖頭丸304克，並在新北倉庫查扣封膜機、電子磅秤、分裝袋，研判是毒品分裝地點。

犯嫌均稱受吳姓主嫌指使，吳坦承持有毒品，但否認販賣，未透露來源，警方追查上游。