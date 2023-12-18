遭通緝竟不知！老闆派出所關心落網員工 雙雙被捕

王姓老闆（馬賽克）前往派出所關心謝員，警方查出竟也是通緝犯一併逮捕。記者謝進盛／翻攝 謝男涉及毒品及廢棄物清理法不知已遭通緝，日前騎機車未戴安全帽遭警方攔查逮捕，謝的老闆王某獲知前往派出所關心，警一查竟也是通緝犯，兩人衰爆自投羅網被捕，警方笑稱是「天上掉下來的績效」。

事件發生在本月14日深夜11點多，當時謝某騎機車在麻豆謝厝寮某超商未戴安全帽，埤頭派出所所長朱英宏及警員林威助發現攔查，才跟查資料發現謝因毒品案及廢棄物清理法，今年10月及上月分別遭南檢及台南地院通緝中，警當場逮捕準備接送歸案。

「我要跟老闆請假！」謝某稱不知道遭通緝著急去電給王某告知上情，王也一臉狐疑趕至埤頭派出所關切，稱是要拿些錢和物品給謝男。

警方核對王男身分時，意外發現王男竟也因上述廢棄物清理法上月與謝員同遭通緝，王一度傻愣不敢置信，警方確認無誤當場將王男逮捕。員警笑稱，兩人自投羅網，從警多年頭一遭碰到。

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